أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على نايف بن هندي بن ناصر بن حميد - رحمه الله - بجامع الراجحي. وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وأعربت أسرة - بن حميد - عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته.

نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على نايف بن حميد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-12 أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على نايف بن هندي بن ناصر بن حميد - رحمه الله - بجامع الراجحي.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة - بن حميد - عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443 06:38 PM

نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على نايف بن حميد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي





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أدى نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على نايف بن هندي بن ناصر بن حميد - رحمه الله - بجامع الراجحي.

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأعربت أسرة - بن حميد - عن شكرها وتقديرها لسمو نائب أمير الرياض على تعازيه ومواساته.