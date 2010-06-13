النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في سباق كرسي رئاسة الهلال.. هيئة الرياضة تعتمد قائمة بن نافل والموسى

اعتمدت هيئة الرياضة قائمتين مرشحتَيْن لإدارة نادي الهلال الجديدة، وضمّت قائمة المرشح الأول فهد بن نافل كلًّا من: "سلطان بن سعيد، سلمان التويجري، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، فهد المفرج".

فيما ضمّت قائمة المرشح الثاني لكرسي الرئاسة موسى الموسى كلًّا من: "مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن سعيد، فيصل أبو ثنين، وفيصل بن سعيد".

الجدير بالذكر أن الصراع على كرسي رئاسة الهلال لا يزال قائمًا بين الثنائي: فهد بن نافل، وموسى الموسى، فيما انسحب بدر الحماد من الترشح؛ حيث يعدّ الملف الإداري هو الأسخن في البيت الأزرق بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في سباق كرسي رئاسة الهلال.. هيئة الرياضة تعتمد قائمة بن نافل والموسى
سبق

اعتمدت هيئة الرياضة قائمتين مرشحتَيْن لإدارة نادي الهلال الجديدة، وضمّت قائمة المرشح الأول فهد بن نافل كلًّا من: "سلطان بن سعيد، سلمان التويجري، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، فهد المفرج".

فيما ضمّت قائمة المرشح الثاني لكرسي الرئاسة موسى الموسى كلًّا من: "مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن سعيد، فيصل أبو ثنين، وفيصل بن سعيد".

الجدير بالذكر أن الصراع على كرسي رئاسة الهلال لا يزال قائمًا بين الثنائي: فهد بن نافل، وموسى الموسى، فيما انسحب بدر الحماد من الترشح؛ حيث يعدّ الملف الإداري هو الأسخن في البيت الأزرق بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
10:58 PM

في سباق كرسي رئاسة الهلال.. هيئة الرياضة تعتمد قائمة بن نافل والموسى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
389

اعتمدت هيئة الرياضة قائمتين مرشحتَيْن لإدارة نادي الهلال الجديدة، وضمّت قائمة المرشح الأول فهد بن نافل كلًّا من: "سلطان بن سعيد، سلمان التويجري، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، فهد المفرج".

فيما ضمّت قائمة المرشح الثاني لكرسي الرئاسة موسى الموسى كلًّا من: "مشاري المسعد، يعقوب المطير، عبدالله بن سعيد، فيصل أبو ثنين، وفيصل بن سعيد".

الجدير بالذكر أن الصراع على كرسي رئاسة الهلال لا يزال قائمًا بين الثنائي: فهد بن نافل، وموسى الموسى، فيما انسحب بدر الحماد من الترشح؛ حيث يعدّ الملف الإداري هو الأسخن في البيت الأزرق بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,687
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,519
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,452
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,316

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة