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بعد إعلان "الزكاة".. تعرّف على المعنيين بتأجيل إقرار وسداد وتعليق بعض الضرائب

تماشيًا مع توصيات صندوق النقد لتخفيف أعباء أزمة كورونا على "المنشآت"

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن تسهيلات زكوية وضريبية متعددة للمكلفين وذلك ضمن إجراءاتهم الزكوية والضريبية، وتماشيًا مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية على مستوى العالم، ليوسع دائرة تخفيف أعباء أزمة كورونا على "المنشآت".

وفي التفاصيل، تضمن الإعلان تعليق الضرائب أو تأجيلها بما يخص المكلفين بدفعها كالمسجلين من المنشآت، فيما لم يتضمن الإعلان تأجيلها عن المستهلك النهائي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة في المؤتمر الصحفي، أن من المبادرات تأجيل الإقرار والسداد للزكاة وكل أنواع الضرائب ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، وتعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط، وتعليق غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين، وتعليق غرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص وسيتم منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019م، وسيتم التوسع في قبول طلبات التقسيط من دون اشتراط دفعة.

وأضاف: "سيتم تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 يونيو 2020م، بحيث سيتم رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي، وعدم احتساب أي غرامات على المكلفين غير المسجلين والذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل، مثل: غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة تأخر السداد".

وتابع: "تقرر عدم احتساب أي غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة، كغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وغرامة تعديل الإقرار".

الهيئة العامة للزكاة والدخل صندوق النقد الدولي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد إعلان "الزكاة".. تعرّف على المعنيين بتأجيل إقرار وسداد وتعليق بعض الضرائب
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن تسهيلات زكوية وضريبية متعددة للمكلفين وذلك ضمن إجراءاتهم الزكوية والضريبية، وتماشيًا مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية على مستوى العالم، ليوسع دائرة تخفيف أعباء أزمة كورونا على "المنشآت".

وفي التفاصيل، تضمن الإعلان تعليق الضرائب أو تأجيلها بما يخص المكلفين بدفعها كالمسجلين من المنشآت، فيما لم يتضمن الإعلان تأجيلها عن المستهلك النهائي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة في المؤتمر الصحفي، أن من المبادرات تأجيل الإقرار والسداد للزكاة وكل أنواع الضرائب ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، وتعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط، وتعليق غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين، وتعليق غرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص وسيتم منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019م، وسيتم التوسع في قبول طلبات التقسيط من دون اشتراط دفعة.

وأضاف: "سيتم تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 يونيو 2020م، بحيث سيتم رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي، وعدم احتساب أي غرامات على المكلفين غير المسجلين والذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل، مثل: غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة تأخر السداد".

وتابع: "تقرر عدم احتساب أي غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة، كغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وغرامة تعديل الإقرار".

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:28 PM
اخر تعديل
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
09:58 PM

بعد إعلان "الزكاة".. تعرّف على المعنيين بتأجيل إقرار وسداد وتعليق بعض الضرائب

تماشيًا مع توصيات صندوق النقد لتخفيف أعباء أزمة كورونا على "المنشآت"

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محمد المواسي - جازان
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3,886

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن تسهيلات زكوية وضريبية متعددة للمكلفين وذلك ضمن إجراءاتهم الزكوية والضريبية، وتماشيًا مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية على مستوى العالم، ليوسع دائرة تخفيف أعباء أزمة كورونا على "المنشآت".

وفي التفاصيل، تضمن الإعلان تعليق الضرائب أو تأجيلها بما يخص المكلفين بدفعها كالمسجلين من المنشآت، فيما لم يتضمن الإعلان تأجيلها عن المستهلك النهائي.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة في المؤتمر الصحفي، أن من المبادرات تأجيل الإقرار والسداد للزكاة وكل أنواع الضرائب ضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية، وتأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، وتعليق غرامات التأخر في سداد الأقساط، وتعليق غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين، وتعليق غرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص وسيتم منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019م، وسيتم التوسع في قبول طلبات التقسيط من دون اشتراط دفعة.

وأضاف: "سيتم تعليق تنفيذ إجراءات إيقاف خدمات المكلفين والحجز على الأموال حتى 30 يونيو 2020م، بحيث سيتم رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي، وعدم احتساب أي غرامات على المكلفين غير المسجلين والذين كان يتوجب عليهم التسجيل ولم يتقدموا للتسجيل، مثل: غرامة التأخر في التسجيل وغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة تأخر السداد".

وتابع: "تقرر عدم احتساب أي غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال فترة المبادرة، كغرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وغرامة تعديل الإقرار".

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