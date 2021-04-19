أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل -بعد التنسيق مع الجمارك السعودية- عن تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية (الأجرة، الحافلات، الشاحنات) القاصدة لأراضي #المملكة عبر المنافذ البرية، وأنه لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي؛ وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
الهيئة العامة للنقل: لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي
قالت: بعد التنسيق مع الجمارك وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق
أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل -بعد التنسيق مع الجمارك السعودية- عن تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية (الأجرة، الحافلات، الشاحنات) القاصدة لأراضي #المملكة عبر المنافذ البرية، وأنه لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي؛ وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.الهيئة العامة للنقل
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الهيئة العامة للنقل: لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيليصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-19
19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
06:29 PM
الهيئة العامة للنقل: لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي
قالت: بعد التنسيق مع الجمارك وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق
أعلنت #الهيئة_العامة_للنقل -بعد التنسيق مع الجمارك السعودية- عن تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية (الأجرة، الحافلات، الشاحنات) القاصدة لأراضي #المملكة عبر المنافذ البرية، وأنه لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي؛ وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
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