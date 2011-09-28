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اليوم.. انطلاق الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن

8 جلسات علمية عن بُعد يشارك فيها نخبة من الأساتذة الأكاديميين والمختصين

برعاية رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد آل ناجي القحطاني، ينطلق مساء اليوم الاثنين، الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بالجامعة.

وسيشهد الملتقى 8 جلسات علمية عن بُعد، يشارك فيها نخبة من الأساتذة الأكاديميين والمختصين، وستنطلق أولى تلك الجلسات عند السابعة مساءً.

وقال الدكتور فهد الجامعي وكيل عمادة شؤون المكتبات بالجامعة لـ"سبق": إن فكرة الملتقى جاءت مع مرور العالم بتطورات كثيرة؛ ومن أهمها أزمة كورونا، الذي جعل من العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد واقعًا دفع الكثير من الجامعات ومؤسسات التعليم إلى التوجه نحو تطوير قدراتها لدعم عمليات التعليم عن بُعد؛ لذا من المهم أن تتفاعل المكتبات مع التحولات والتغيرات وتستفيد من الأزمة الأخيرة وتوقعات المستقبل، وتبادر وتتفاعل بشكل إيجابي تحاول معه تعزيز قدراتها ومواردها وخططها للتفاعل مع التعليم عن بُعد.

وأشار "الجامعي" لأهمية الملتقى في إلقاء الضوء على دور المكتبات الأكاديمية في ظل النقلة النوعية التي يراد منها في تقديم خدماتها من خلال التعليم عن بُعد ودورها في المجال البحثي والاختصاصي.

وأضاف أن حرص رئيس الجامعة ومتابعته كان له أكبر الأثر في بلورة هذا الملتقى؛ انطلاقًا من توجهه لإحداث حراك نوعي في الجامعة، وتأصيل توجه معرفي يخدم الجامعة في تطلعاتها الأكاديمية والبحثية، وكذلك دعم مبادراتها الإدارية وإنجاحها.

وتمنى الدكتور "الجامعي" أن يحقق هذا الملتقى أهدافه المؤسسية لتفعيل البيئة التعليمية المواكبة للتطورات المعرفية المضطردة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم.. انطلاق الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن
سبق

برعاية رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد آل ناجي القحطاني، ينطلق مساء اليوم الاثنين، الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بالجامعة.

وسيشهد الملتقى 8 جلسات علمية عن بُعد، يشارك فيها نخبة من الأساتذة الأكاديميين والمختصين، وستنطلق أولى تلك الجلسات عند السابعة مساءً.

وقال الدكتور فهد الجامعي وكيل عمادة شؤون المكتبات بالجامعة لـ"سبق": إن فكرة الملتقى جاءت مع مرور العالم بتطورات كثيرة؛ ومن أهمها أزمة كورونا، الذي جعل من العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد واقعًا دفع الكثير من الجامعات ومؤسسات التعليم إلى التوجه نحو تطوير قدراتها لدعم عمليات التعليم عن بُعد؛ لذا من المهم أن تتفاعل المكتبات مع التحولات والتغيرات وتستفيد من الأزمة الأخيرة وتوقعات المستقبل، وتبادر وتتفاعل بشكل إيجابي تحاول معه تعزيز قدراتها ومواردها وخططها للتفاعل مع التعليم عن بُعد.

وأشار "الجامعي" لأهمية الملتقى في إلقاء الضوء على دور المكتبات الأكاديمية في ظل النقلة النوعية التي يراد منها في تقديم خدماتها من خلال التعليم عن بُعد ودورها في المجال البحثي والاختصاصي.

وأضاف أن حرص رئيس الجامعة ومتابعته كان له أكبر الأثر في بلورة هذا الملتقى؛ انطلاقًا من توجهه لإحداث حراك نوعي في الجامعة، وتأصيل توجه معرفي يخدم الجامعة في تطلعاتها الأكاديمية والبحثية، وكذلك دعم مبادراتها الإدارية وإنجاحها.

وتمنى الدكتور "الجامعي" أن يحقق هذا الملتقى أهدافه المؤسسية لتفعيل البيئة التعليمية المواكبة للتطورات المعرفية المضطردة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
11:36 AM

اليوم.. انطلاق الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بجامعة حفر الباطن

8 جلسات علمية عن بُعد يشارك فيها نخبة من الأساتذة الأكاديميين والمختصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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برعاية رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور محمد آل ناجي القحطاني، ينطلق مساء اليوم الاثنين، الملتقى الإثرائي المعرفي الأول لعمادة شؤون المكتبات بالجامعة.

وسيشهد الملتقى 8 جلسات علمية عن بُعد، يشارك فيها نخبة من الأساتذة الأكاديميين والمختصين، وستنطلق أولى تلك الجلسات عند السابعة مساءً.

وقال الدكتور فهد الجامعي وكيل عمادة شؤون المكتبات بالجامعة لـ"سبق": إن فكرة الملتقى جاءت مع مرور العالم بتطورات كثيرة؛ ومن أهمها أزمة كورونا، الذي جعل من العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد واقعًا دفع الكثير من الجامعات ومؤسسات التعليم إلى التوجه نحو تطوير قدراتها لدعم عمليات التعليم عن بُعد؛ لذا من المهم أن تتفاعل المكتبات مع التحولات والتغيرات وتستفيد من الأزمة الأخيرة وتوقعات المستقبل، وتبادر وتتفاعل بشكل إيجابي تحاول معه تعزيز قدراتها ومواردها وخططها للتفاعل مع التعليم عن بُعد.

وأشار "الجامعي" لأهمية الملتقى في إلقاء الضوء على دور المكتبات الأكاديمية في ظل النقلة النوعية التي يراد منها في تقديم خدماتها من خلال التعليم عن بُعد ودورها في المجال البحثي والاختصاصي.

وأضاف أن حرص رئيس الجامعة ومتابعته كان له أكبر الأثر في بلورة هذا الملتقى؛ انطلاقًا من توجهه لإحداث حراك نوعي في الجامعة، وتأصيل توجه معرفي يخدم الجامعة في تطلعاتها الأكاديمية والبحثية، وكذلك دعم مبادراتها الإدارية وإنجاحها.

وتمنى الدكتور "الجامعي" أن يحقق هذا الملتقى أهدافه المؤسسية لتفعيل البيئة التعليمية المواكبة للتطورات المعرفية المضطردة.

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