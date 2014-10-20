النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.79 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.2 %

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التقديرات الأولية نحو ارتفاعها، وبعدما أعلنت الصين عزمها على التدخل في سوق الفحم لإنهاء قفزة الأسعار.

وأكّدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أنها تقيم إجراءات التدخل في الأسعار، كما تدرس خططاً تستهدف رفع الإنتاج من الفحم حتى 12 مليون طن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 % إلى 84.79 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.2 % عند 82.76 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

ومن المقرر كشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.79 دولار للبرميل
سبق

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التقديرات الأولية نحو ارتفاعها، وبعدما أعلنت الصين عزمها على التدخل في سوق الفحم لإنهاء قفزة الأسعار.

وأكّدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أنها تقيم إجراءات التدخل في الأسعار، كما تدرس خططاً تستهدف رفع الإنتاج من الفحم حتى 12 مليون طن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 % إلى 84.79 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.2 % عند 82.76 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

ومن المقرر كشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
09:28 AM

تراجع أسعار النفط.. وبرنت عند 84.79 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.2 %

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
188

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، إذ تشير التقديرات الأولية نحو ارتفاعها، وبعدما أعلنت الصين عزمها على التدخل في سوق الفحم لإنهاء قفزة الأسعار.

وأكّدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين أنها تقيم إجراءات التدخل في الأسعار، كما تدرس خططاً تستهدف رفع الإنتاج من الفحم حتى 12 مليون طن.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 % إلى 84.79 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 0.2 % عند 82.76 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أكتوبر الجاري.

ومن المقرر كشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,637
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,073
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,751

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة