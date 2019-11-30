رسمياً.. "عبدالمهدي" يقدم استقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي
أفادت مصادر برلمانية عراقية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء البلاد عادل عبدالمهدي، قدم رسمياً استقالته إلى برلمان العراق.
وأكدت المصادر أن "عبدالمهدي" سلم كتاباً رسمياً لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق موقع "آر تي" الروسي باللغة العربية.
رئيس وزراء العراق
عادل عبدالمهدي
استقالة
برلمان العراق
رسمياً.. "عبدالمهدي" يقدم استقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-11-30
أفادت مصادر برلمانية عراقية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء البلاد عادل عبدالمهدي، قدم رسمياً استقالته إلى برلمان العراق.
وأكدت المصادر أن "عبدالمهدي" سلم كتاباً رسمياً لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق موقع "آر تي" الروسي باللغة العربية.
30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
05:57 PM
رسمياً.. "عبدالمهدي" يقدم استقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي
أفادت مصادر برلمانية عراقية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء البلاد عادل عبدالمهدي، قدم رسمياً استقالته إلى برلمان العراق.
وأكدت المصادر أن "عبدالمهدي" سلم كتاباً رسمياً لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وفق موقع "آر تي" الروسي باللغة العربية.