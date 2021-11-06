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300 متطوع ومتطوعة بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية

تهدف إلى تعزيز التوعية بضرورة حمايتها من أية إصابات أو اعتداءات

أطلقت أمانة الطائف اليوم السبت المبادرة العالمية "كات ووك (catwalk) " بممشى شارع الخمسين. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض من أي مكروه أو إصابات أو اعتداءات، وعلى رأسها النمر العربي. وتضم قائمة القطط البرية المهددة بالانقراض أنواعًا مختلفة، منها (الفهد، الفهد الثلجي، البوما، الشيتا، الجاكوار، النمر، الأسد والنمر العربي).

وأوضحت الأمانة أن أكثر من 300 مشارك من منسوبيها ومتطوعين ومتطوعات شاركوا في تفعيل المبادرة بالمشي لمسافة 7 كيلومترات بممشى شارع الخمسين، كما شاركت القطاعات الحكومية والفرق التطوعية والقطاع الخاص بأركان تعريفية عن المبادرة والعمل التطوعي، ولوحات تعرض أنواع القطط المهددة بالانقراض.

وأبانت الأمانة أن تفعيل الأيام والمبادرات العالمية يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية بالأمانة، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة العامة، ورفع مستوى الوعي للمجتمعي، والتوعية بالمكتسبات والبيئة والحياة الفطرية، بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات.

أمانة الطائف الطائف

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300 متطوع ومتطوعة بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية
سبق

أطلقت أمانة الطائف اليوم السبت المبادرة العالمية "كات ووك (catwalk) " بممشى شارع الخمسين. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض من أي مكروه أو إصابات أو اعتداءات، وعلى رأسها النمر العربي. وتضم قائمة القطط البرية المهددة بالانقراض أنواعًا مختلفة، منها (الفهد، الفهد الثلجي، البوما، الشيتا، الجاكوار، النمر، الأسد والنمر العربي).

وأوضحت الأمانة أن أكثر من 300 مشارك من منسوبيها ومتطوعين ومتطوعات شاركوا في تفعيل المبادرة بالمشي لمسافة 7 كيلومترات بممشى شارع الخمسين، كما شاركت القطاعات الحكومية والفرق التطوعية والقطاع الخاص بأركان تعريفية عن المبادرة والعمل التطوعي، ولوحات تعرض أنواع القطط المهددة بالانقراض.

وأبانت الأمانة أن تفعيل الأيام والمبادرات العالمية يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية بالأمانة، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة العامة، ورفع مستوى الوعي للمجتمعي، والتوعية بالمكتسبات والبيئة والحياة الفطرية، بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات.

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
09:59 PM

300 متطوع ومتطوعة بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية

تهدف إلى تعزيز التوعية بضرورة حمايتها من أية إصابات أو اعتداءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلقت أمانة الطائف اليوم السبت المبادرة العالمية "كات ووك (catwalk) " بممشى شارع الخمسين. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض من أي مكروه أو إصابات أو اعتداءات، وعلى رأسها النمر العربي. وتضم قائمة القطط البرية المهددة بالانقراض أنواعًا مختلفة، منها (الفهد، الفهد الثلجي، البوما، الشيتا، الجاكوار، النمر، الأسد والنمر العربي).

وأوضحت الأمانة أن أكثر من 300 مشارك من منسوبيها ومتطوعين ومتطوعات شاركوا في تفعيل المبادرة بالمشي لمسافة 7 كيلومترات بممشى شارع الخمسين، كما شاركت القطاعات الحكومية والفرق التطوعية والقطاع الخاص بأركان تعريفية عن المبادرة والعمل التطوعي، ولوحات تعرض أنواع القطط المهددة بالانقراض.

وأبانت الأمانة أن تفعيل الأيام والمبادرات العالمية يأتي ضمن برامج المشاركة المجتمعية بالأمانة، التي تهدف إلى تعزيز الثقافة العامة، ورفع مستوى الوعي للمجتمعي، والتوعية بالمكتسبات والبيئة والحياة الفطرية، بدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الإدارة العامة لدعم وتمكين الأمانات.

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