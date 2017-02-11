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"يوتيوب" تدخل بقوة للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر"

استحواذ على كل الإنتاجات الفنية الخاصة بتطبيقات "أمازون" و"أبل"

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية، تُخطط بقوة للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب" أبرم عددًا من الشراكات، التي ستجعل منصته مدفوعة الأجر "يوتيوب تي في" تستحوذ على إنتاجات عدد كبير من التطبيقات المنافسة في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن "يوتيوب" استحوذ على كل الإنتاجات الفنية الخاصة بتطبيقات "أمازون" و"أبل" للبث مدفوع الأجر؛ لجعل بث كل ذلك المحتوى في مكان واحد، وهو "يوتيوب تي في".

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "يوتيوب"، أن المنصة خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرت عددًا كبيرًا من المحادثات مع العديد من مزودي البث مدفوع الأجر، للسماح باشتراك خدماتهم عبر "يوتيوب تي في".

ورفض المسؤولون عن "يوتيوب" التعليق على تلك التقارير، واكتفى بالقول إنه لا يمكن التعليق على أي تقارير إخبارية بشأن مفاوضات جارية.

وسيحول هذا الأمر منصة "يوتيوب تي في" إلى منصة تتركز فيها كل عروض الإنترنت مدفوعة الأجر، لتدخل المنافسة بصورة قوية مع منصات أكثر شهرة مثل "نتفليكس" أو "شو تايم".

يوتيوب شركة جوجل البث مدفوع الأجر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"يوتيوب" تدخل بقوة للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر"
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية، تُخطط بقوة للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب" أبرم عددًا من الشراكات، التي ستجعل منصته مدفوعة الأجر "يوتيوب تي في" تستحوذ على إنتاجات عدد كبير من التطبيقات المنافسة في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن "يوتيوب" استحوذ على كل الإنتاجات الفنية الخاصة بتطبيقات "أمازون" و"أبل" للبث مدفوع الأجر؛ لجعل بث كل ذلك المحتوى في مكان واحد، وهو "يوتيوب تي في".

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "يوتيوب"، أن المنصة خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرت عددًا كبيرًا من المحادثات مع العديد من مزودي البث مدفوع الأجر، للسماح باشتراك خدماتهم عبر "يوتيوب تي في".

ورفض المسؤولون عن "يوتيوب" التعليق على تلك التقارير، واكتفى بالقول إنه لا يمكن التعليق على أي تقارير إخبارية بشأن مفاوضات جارية.

وسيحول هذا الأمر منصة "يوتيوب تي في" إلى منصة تتركز فيها كل عروض الإنترنت مدفوعة الأجر، لتدخل المنافسة بصورة قوية مع منصات أكثر شهرة مثل "نتفليكس" أو "شو تايم".

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
02:01 PM

"يوتيوب" تدخل بقوة للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر"

استحواذ على كل الإنتاجات الفنية الخاصة بتطبيقات "أمازون" و"أبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية، تُخطط بقوة للسيطرة على سوق "البث مدفوع الأجر".

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص أن "يوتيوب" أبرم عددًا من الشراكات، التي ستجعل منصته مدفوعة الأجر "يوتيوب تي في" تستحوذ على إنتاجات عدد كبير من التطبيقات المنافسة في هذا المجال.

وأوضح التقرير أن "يوتيوب" استحوذ على كل الإنتاجات الفنية الخاصة بتطبيقات "أمازون" و"أبل" للبث مدفوع الأجر؛ لجعل بث كل ذلك المحتوى في مكان واحد، وهو "يوتيوب تي في".

ونقل التقرير عن مصادر من داخل "يوتيوب"، أن المنصة خلال الأشهر القليلة الماضية، أجرت عددًا كبيرًا من المحادثات مع العديد من مزودي البث مدفوع الأجر، للسماح باشتراك خدماتهم عبر "يوتيوب تي في".

ورفض المسؤولون عن "يوتيوب" التعليق على تلك التقارير، واكتفى بالقول إنه لا يمكن التعليق على أي تقارير إخبارية بشأن مفاوضات جارية.

وسيحول هذا الأمر منصة "يوتيوب تي في" إلى منصة تتركز فيها كل عروض الإنترنت مدفوعة الأجر، لتدخل المنافسة بصورة قوية مع منصات أكثر شهرة مثل "نتفليكس" أو "شو تايم".

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