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الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود آل سعود

سيصلى عليه  يوم غدٍ الاثنين

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 30/ 8/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود آل سعود
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 30/ 8/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
06:22 PM

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن فيصل بن سعود آل سعود

سيصلى عليه  يوم غدٍ الاثنين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,294

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى بندر بن فيصل بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 30/ 8/ 1442هـ.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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