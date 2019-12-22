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هزه أرضية جنوب غرب محايل عسير .. صباح اليوم

بقوة 3.4 على مقياس ريختر

أوضح الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ أن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد -صباح اليوم الأحد- هزة أرضية في البحر الاحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة ٤٩ : ١ صباحاً وبعمق ١٥ كيلو متراً تقريباً وتبعد ٢٠ كيلو متراً عن الساحل و٦٥ كيلو متراً جنوب غرب محافظة محايل عسير.

هزة أرضية محايل عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هزه أرضية جنوب غرب محايل عسير .. صباح اليوم
سبق

أوضح الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ أن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد -صباح اليوم الأحد- هزة أرضية في البحر الاحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة ٤٩ : ١ صباحاً وبعمق ١٥ كيلو متراً تقريباً وتبعد ٢٠ كيلو متراً عن الساحل و٦٥ كيلو متراً جنوب غرب محافظة محايل عسير.

22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
08:06 AM

هزه أرضية جنوب غرب محايل عسير .. صباح اليوم

بقوة 3.4 على مقياس ريختر

A A A
عبدالله الراجحي - عسير
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5,077

أوضح الناطق باسم هيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ أن المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، رصد -صباح اليوم الأحد- هزة أرضية في البحر الاحمر بقوة 3.4 على مقياس ريختر عند الساعة ٤٩ : ١ صباحاً وبعمق ١٥ كيلو متراً تقريباً وتبعد ٢٠ كيلو متراً عن الساحل و٦٥ كيلو متراً جنوب غرب محافظة محايل عسير.

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