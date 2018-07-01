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تزامناً مع اليوم العالمي.. "الصحة" تنفذ حملات للتبرع بالدم لمدة أسبوع

تحت شعار "تأهب لمساعدة الآخرين.. امنحهم دمك.. تقاسم معهم الحياة

تفعيلاً لليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يقام هذا العام تحت شعار "تأهب لمساعدة الآخرين. امنحهم دمك. تَقَاسم معهم الحياة"، بدأت وزارة الصحة اليوم بتنفيذ حملات للتبرع بالدم تستمر على مدار أسبوع كامل.

وانطلقت حملات التبرع من ديوان الوزارة، بالتزامن مع انطلاق حملات مماثلة في كافة مناطق ومحافظات المملكة؛ من أجل التحفيز للتبرع بالدم طوعاً، وتشجيع المجتمع على التبرع الدائم والمتواصل.

وأوضحت "الصحة" أن عدد المتبرعين وصل إلى 323.364 متبرعاً بالدم خلال عام 2017م؛ حيث تم استقبالهم من خلال شبكة بنوك الدم الموزعة على كل المناطق والمحافظات البالغ عددها 224 مركز بنك دم؛ منها 103 بنوك فرعية، و97 مركزاً لنقل الدم، و24 بنك دم مركزي؛ حيث تتولى بنوك الدم المركزية فحص وحدات الدم في إطار مركز خدمة بنوك الدم المعتمد من الوزارة؛ ليتم التأكد التام من سلامة ومأمونية الدم، بعمل الفحوصات المخبرية بأدق الأجهزة الطبية المخبرية الحديثة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد على عربات التبرع بالدم المتنقلة كوسيلة فعالة للوصول إلى المتبرعين، وتعمل حالياً على زيادة عربات التبرع المتنقلة؛ لتغطية كل المناطق والمحافظات لزيادة أعداد المتبرعين الطوعيين.

كما تسعى "الصحة" لتبني مفاهيم حديثة لزيادة إقبال المتبرعين بالدم؛ من خلال غرس ثقافة التبرع لدى كافة فئات المجتمع، من خلال القنوات التوعوية بالوزارة، وكذلك بالشراكة مع كل القطاعات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد المتبرعين الحاصلين على شهادة الاستحقاق لعام 1438هـ، بلغت 593 متبرعاً بالدم حصلوا على ميدالية استحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم لأكثر من 10 مرات متتالية، و19 متبرعاً بالدم حصلوا على ميدالية استحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم 50 مرة متتالية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تزامناً مع اليوم العالمي.. "الصحة" تنفذ حملات للتبرع بالدم لمدة أسبوع
سبق

تفعيلاً لليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يقام هذا العام تحت شعار "تأهب لمساعدة الآخرين. امنحهم دمك. تَقَاسم معهم الحياة"، بدأت وزارة الصحة اليوم بتنفيذ حملات للتبرع بالدم تستمر على مدار أسبوع كامل.

وانطلقت حملات التبرع من ديوان الوزارة، بالتزامن مع انطلاق حملات مماثلة في كافة مناطق ومحافظات المملكة؛ من أجل التحفيز للتبرع بالدم طوعاً، وتشجيع المجتمع على التبرع الدائم والمتواصل.

وأوضحت "الصحة" أن عدد المتبرعين وصل إلى 323.364 متبرعاً بالدم خلال عام 2017م؛ حيث تم استقبالهم من خلال شبكة بنوك الدم الموزعة على كل المناطق والمحافظات البالغ عددها 224 مركز بنك دم؛ منها 103 بنوك فرعية، و97 مركزاً لنقل الدم، و24 بنك دم مركزي؛ حيث تتولى بنوك الدم المركزية فحص وحدات الدم في إطار مركز خدمة بنوك الدم المعتمد من الوزارة؛ ليتم التأكد التام من سلامة ومأمونية الدم، بعمل الفحوصات المخبرية بأدق الأجهزة الطبية المخبرية الحديثة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد على عربات التبرع بالدم المتنقلة كوسيلة فعالة للوصول إلى المتبرعين، وتعمل حالياً على زيادة عربات التبرع المتنقلة؛ لتغطية كل المناطق والمحافظات لزيادة أعداد المتبرعين الطوعيين.

كما تسعى "الصحة" لتبني مفاهيم حديثة لزيادة إقبال المتبرعين بالدم؛ من خلال غرس ثقافة التبرع لدى كافة فئات المجتمع، من خلال القنوات التوعوية بالوزارة، وكذلك بالشراكة مع كل القطاعات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد المتبرعين الحاصلين على شهادة الاستحقاق لعام 1438هـ، بلغت 593 متبرعاً بالدم حصلوا على ميدالية استحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم لأكثر من 10 مرات متتالية، و19 متبرعاً بالدم حصلوا على ميدالية استحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم 50 مرة متتالية.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
11:39 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:24 AM

تزامناً مع اليوم العالمي.. "الصحة" تنفذ حملات للتبرع بالدم لمدة أسبوع

تحت شعار "تأهب لمساعدة الآخرين.. امنحهم دمك.. تقاسم معهم الحياة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفعيلاً لليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يقام هذا العام تحت شعار "تأهب لمساعدة الآخرين. امنحهم دمك. تَقَاسم معهم الحياة"، بدأت وزارة الصحة اليوم بتنفيذ حملات للتبرع بالدم تستمر على مدار أسبوع كامل.

وانطلقت حملات التبرع من ديوان الوزارة، بالتزامن مع انطلاق حملات مماثلة في كافة مناطق ومحافظات المملكة؛ من أجل التحفيز للتبرع بالدم طوعاً، وتشجيع المجتمع على التبرع الدائم والمتواصل.

وأوضحت "الصحة" أن عدد المتبرعين وصل إلى 323.364 متبرعاً بالدم خلال عام 2017م؛ حيث تم استقبالهم من خلال شبكة بنوك الدم الموزعة على كل المناطق والمحافظات البالغ عددها 224 مركز بنك دم؛ منها 103 بنوك فرعية، و97 مركزاً لنقل الدم، و24 بنك دم مركزي؛ حيث تتولى بنوك الدم المركزية فحص وحدات الدم في إطار مركز خدمة بنوك الدم المعتمد من الوزارة؛ ليتم التأكد التام من سلامة ومأمونية الدم، بعمل الفحوصات المخبرية بأدق الأجهزة الطبية المخبرية الحديثة.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعتمد على عربات التبرع بالدم المتنقلة كوسيلة فعالة للوصول إلى المتبرعين، وتعمل حالياً على زيادة عربات التبرع المتنقلة؛ لتغطية كل المناطق والمحافظات لزيادة أعداد المتبرعين الطوعيين.

كما تسعى "الصحة" لتبني مفاهيم حديثة لزيادة إقبال المتبرعين بالدم؛ من خلال غرس ثقافة التبرع لدى كافة فئات المجتمع، من خلال القنوات التوعوية بالوزارة، وكذلك بالشراكة مع كل القطاعات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن أعداد المتبرعين الحاصلين على شهادة الاستحقاق لعام 1438هـ، بلغت 593 متبرعاً بالدم حصلوا على ميدالية استحقاق من الدرجة الثالثة لتبرعهم بالدم لأكثر من 10 مرات متتالية، و19 متبرعاً بالدم حصلوا على ميدالية استحقاق من الدرجة الثانية لتبرعهم 50 مرة متتالية.

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