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الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق

ابتداءً من غد الأربعاء وحتى السبت المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من يوم الأربعاء 14/ 6/ 1442هـ وحتى السبت الموافق 17/ 6/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق: (الرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

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الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من يوم الأربعاء 14/ 6/ 1442هـ وحتى السبت الموافق 17/ 6/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق: (الرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
06:27 PM

الدفاع المدني يهيب بتوخي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية بعدة مناطق

ابتداءً من غد الأربعاء وحتى السبت المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية -بمشيئة الله- ابتداءً من يوم الأربعاء 14/ 6/ 1442هـ وحتى السبت الموافق 17/ 6/ 1442هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق: (الرياض، والمنطقة الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، والجوف، وتبوك) بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل) بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم.

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