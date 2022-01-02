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سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى في مأرب بقصف مدفعي وجوي لـ"الشرعية"

استهداف تعزيزات الميليشيا في مختلف الجبهات

قُتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ جراء قصف مدفعي وجوي استهدفها اليوم "الأحد"، في مختلف جبهات القتال في محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني اليمني نفذ خلال الساعات الماضية قصفًا مدفعيًا مركزًا استهدف مواقع وتحركات للميليشيا في جبهات القتال الجنوبية والغربية.

وأضاف أن القصف تزامن مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت العديد من مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية على امتداد الجبهتين.

وبين أن القصف المدفعي والجوي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإيرانية وتدمير آليات قتالية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى في مأرب بقصف مدفعي وجوي لـ"الشرعية"
سبق

قُتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ جراء قصف مدفعي وجوي استهدفها اليوم "الأحد"، في مختلف جبهات القتال في محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني اليمني نفذ خلال الساعات الماضية قصفًا مدفعيًا مركزًا استهدف مواقع وتحركات للميليشيا في جبهات القتال الجنوبية والغربية.

وأضاف أن القصف تزامن مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت العديد من مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية على امتداد الجبهتين.

وبين أن القصف المدفعي والجوي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإيرانية وتدمير آليات قتالية.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
09:25 PM

سقوط عشرات الحوثيين قتلى وجرحى في مأرب بقصف مدفعي وجوي لـ"الشرعية"

استهداف تعزيزات الميليشيا في مختلف الجبهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي الإيرانية؛ جراء قصف مدفعي وجوي استهدفها اليوم "الأحد"، في مختلف جبهات القتال في محافظة مأرب.

وأوضح "سبتمبر نت" أن الجيش الوطني اليمني نفذ خلال الساعات الماضية قصفًا مدفعيًا مركزًا استهدف مواقع وتحركات للميليشيا في جبهات القتال الجنوبية والغربية.

وأضاف أن القصف تزامن مع سلسلة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت العديد من مواقع وتعزيزات للميليشيا الحوثية على امتداد الجبهتين.

وبين أن القصف المدفعي والجوي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الإيرانية وتدمير آليات قتالية.

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