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عدسة "سبق" ترصد "هطولات جازان" وآثارها.. مخاطر وطرق تنقطع

فيما طالَبَ مواطنون بحلول تنهي معاناتهم مع السيول والحوادث الدامية

رصدت عدسة "سبق"، الأمطار التي شهدتها منطقة جازان، أمس، في مختلف المحافظات؛ فيما كانت الأمطار قد استمرت حتى الليل، وشهدت عدة طرقات انقطاعًا، بالإضافة لسوء تصريف لمياه الأمطار في عدد من المواقع.

وكشفت جولات قامت بها "سبق" على عدد من المراكز والقرى والطرقات، انقطاع الطريق الفرعي "صبيا- العشة"، وكذلك انقطاع طريق "صبيا- القوز"؛ بسبب سيول وادي شهدان، كما انقطعت طرق: (طناطن، والوجيه، والخوارية)؛ فيما طالَبَ سكان تلك القرى بحلول جذرية تُنهي معاناتهم مع انقطاعات السيول.

كما رصدت "سبق" سوء التصريف في الطرقات السريعة بمحافظتيْ صبيا وبيش، وباتجاه مركز الحقو؛ وهو ما يشكل مخاطر، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية دامية.

وكانت منطقة جازان، قد شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المواقع في محافظات جنوب وشمال منطقة جازان.

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عدسة "سبق" ترصد "هطولات جازان" وآثارها.. مخاطر وطرق تنقطع
سبق

رصدت عدسة "سبق"، الأمطار التي شهدتها منطقة جازان، أمس، في مختلف المحافظات؛ فيما كانت الأمطار قد استمرت حتى الليل، وشهدت عدة طرقات انقطاعًا، بالإضافة لسوء تصريف لمياه الأمطار في عدد من المواقع.

وكشفت جولات قامت بها "سبق" على عدد من المراكز والقرى والطرقات، انقطاع الطريق الفرعي "صبيا- العشة"، وكذلك انقطاع طريق "صبيا- القوز"؛ بسبب سيول وادي شهدان، كما انقطعت طرق: (طناطن، والوجيه، والخوارية)؛ فيما طالَبَ سكان تلك القرى بحلول جذرية تُنهي معاناتهم مع انقطاعات السيول.

كما رصدت "سبق" سوء التصريف في الطرقات السريعة بمحافظتيْ صبيا وبيش، وباتجاه مركز الحقو؛ وهو ما يشكل مخاطر، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية دامية.

وكانت منطقة جازان، قد شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المواقع في محافظات جنوب وشمال منطقة جازان.

09 يونيو 2019 - 6 شوّال 1440
11:12 AM

عدسة "سبق" ترصد "هطولات جازان" وآثارها.. مخاطر وطرق تنقطع

فيما طالَبَ مواطنون بحلول تنهي معاناتهم مع السيول والحوادث الدامية

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محمد المواسي - جازان
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رصدت عدسة "سبق"، الأمطار التي شهدتها منطقة جازان، أمس، في مختلف المحافظات؛ فيما كانت الأمطار قد استمرت حتى الليل، وشهدت عدة طرقات انقطاعًا، بالإضافة لسوء تصريف لمياه الأمطار في عدد من المواقع.

وكشفت جولات قامت بها "سبق" على عدد من المراكز والقرى والطرقات، انقطاع الطريق الفرعي "صبيا- العشة"، وكذلك انقطاع طريق "صبيا- القوز"؛ بسبب سيول وادي شهدان، كما انقطعت طرق: (طناطن، والوجيه، والخوارية)؛ فيما طالَبَ سكان تلك القرى بحلول جذرية تُنهي معاناتهم مع انقطاعات السيول.

كما رصدت "سبق" سوء التصريف في الطرقات السريعة بمحافظتيْ صبيا وبيش، وباتجاه مركز الحقو؛ وهو ما يشكل مخاطر، وقد يتسبب في وقوع حوادث مرورية دامية.

وكانت منطقة جازان، قد شهدت أمس، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المواقع في محافظات جنوب وشمال منطقة جازان.

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