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قادمين من "مشهد" وبينهم سعودي.. الكويت تعلن تفاصيل إصابة 3 بـ"كورونا"

أكدت أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة بالتنسيق مع المعنيين

أعلنت الكويت اليوم إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا المستجد، قادمين من مدينة "مشهد" الإيرانية.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة "مشهد" الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية: "إن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عامًا؛ حيث إن الحالة الصحية للمصابيْن إلى الآن طبيعية، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عامًا، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، وأن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قِبَل الهيئة الطبية".

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة؛ وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ مضيفة أنها قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

الكويت وزارة الصحة الكويتية فيروس كورونا الجديد

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قادمين من "مشهد" وبينهم سعودي.. الكويت تعلن تفاصيل إصابة 3 بـ"كورونا"
سبق

أعلنت الكويت اليوم إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا المستجد، قادمين من مدينة "مشهد" الإيرانية.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة "مشهد" الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية: "إن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عامًا؛ حيث إن الحالة الصحية للمصابيْن إلى الآن طبيعية، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عامًا، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، وأن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قِبَل الهيئة الطبية".

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة؛ وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ مضيفة أنها قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
10:40 AM

قادمين من "مشهد" وبينهم سعودي.. الكويت تعلن تفاصيل إصابة 3 بـ"كورونا"

أكدت أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة بالتنسيق مع المعنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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أعلنت الكويت اليوم إصابة ثلاثة أشخاص بفيروس كورونا المستجد، قادمين من مدينة "مشهد" الإيرانية.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة "مشهد" الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية: "إن الحالة الأولى لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عامًا، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عامًا؛ حيث إن الحالة الصحية للمصابيْن إلى الآن طبيعية، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لغير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عامًا، وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، وأن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قِبَل الهيئة الطبية".

وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة، بالتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية في الدولة؛ وفقًا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ مضيفة أنها قامت بعمل مسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

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