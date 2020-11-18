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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8.621.19 نقطة

بتداولات قيمتها 12.8 مليار ريال.. عدد الأسهم 529 مليوناً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 48.46 نقطة ليقفل عند مستوى 8.621.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 529 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدق، والأهلية، وصناعة الورق، وصادرات، ولازوردي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم: وفرة، وأسترا الصناعية، وأميانتيت، والوطنية للتعليم، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.15%.

فيما كانت أسهم شركات: كيمانول، ولازوردي، وزين السعودية، ودار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كيمانول، ونسيج، ولازوردي، وصادرات، والأسماك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 776.85 نقطة ليقفل عند مستوى 20.324.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 76 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 485 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8.621.19 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 48.46 نقطة ليقفل عند مستوى 8.621.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 529 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدق، والأهلية، وصناعة الورق، وصادرات، ولازوردي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم: وفرة، وأسترا الصناعية، وأميانتيت، والوطنية للتعليم، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.15%.

فيما كانت أسهم شركات: كيمانول، ولازوردي، وزين السعودية، ودار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كيمانول، ونسيج، ولازوردي، وصادرات، والأسماك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 776.85 نقطة ليقفل عند مستوى 20.324.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 76 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 485 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
04:00 PM

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8.621.19 نقطة

بتداولات قيمتها 12.8 مليار ريال.. عدد الأسهم 529 مليوناً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 48.46 نقطة ليقفل عند مستوى 8.621.19 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 529 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 510 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدق، والأهلية، وصناعة الورق، وصادرات، ولازوردي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم: وفرة، وأسترا الصناعية، وأميانتيت، والوطنية للتعليم، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و3.15%.

فيما كانت أسهم شركات: كيمانول، ولازوردي، وزين السعودية، ودار الأركان، وإعمار هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: كيمانول، ونسيج، ولازوردي، وصادرات، والأسماك هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 776.85 نقطة ليقفل عند مستوى 20.324.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 76 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 485 ألف سهم تقاسمتها 2229 صفقة.

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