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نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال.. فجر اليوم

أُطلق الرصاص من مركبة أخرى على سيارته

نجا رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، من محاولة اغتيال، دون تعرضه لأذى، عندما أصابت أعيرة نارية سيارته فجر اليوم.

وذكر مصدر حكومي رفيع المستوى، أن "الدبيبة" كان عائدًا إلى بيته عندما أُطلِق الرصاص من سيارة أخرى على سيارته قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

وعُيّن "الدبيبة" رئيسًا للوزراء في مارس الماضي رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في ديسمبر.

ليبيا رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة اغتيال

الرئيسية/ أخبار العالم

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نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال.. فجر اليوم
سبق

نجا رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، من محاولة اغتيال، دون تعرضه لأذى، عندما أصابت أعيرة نارية سيارته فجر اليوم.

وذكر مصدر حكومي رفيع المستوى، أن "الدبيبة" كان عائدًا إلى بيته عندما أُطلِق الرصاص من سيارة أخرى على سيارته قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

وعُيّن "الدبيبة" رئيسًا للوزراء في مارس الماضي رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في ديسمبر.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
08:39 AM

نجاة رئيس الوزراء الليبي من محاولة اغتيال.. فجر اليوم

أُطلق الرصاص من مركبة أخرى على سيارته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طرابلس
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نجا رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، من محاولة اغتيال، دون تعرضه لأذى، عندما أصابت أعيرة نارية سيارته فجر اليوم.

وذكر مصدر حكومي رفيع المستوى، أن "الدبيبة" كان عائدًا إلى بيته عندما أُطلِق الرصاص من سيارة أخرى على سيارته قبل أن يلوذ الفاعل بالفرار، وأن الواقعة أحيلت إلى النائب العام للتحقيق.

وعُيّن "الدبيبة" رئيسًا للوزراء في مارس الماضي رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية التي تدعمها الأمم المتحدة، والتي كان الهدف منها الإشراف على الفترة التي تسبق الانتخابات في ديسمبر.

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