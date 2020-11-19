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"ألعاب القوى" يشهد النسخة الثانية من ملتقى المملكة لاختراق الضاحية

بمشاركة أكثر من 600 متسابق ومشاركة 43 نادياً في محافظة الخبر

ينظم الاتحاد السعودي لألعاب القوى بعد ظهر الجمعة الخامس من ربيع الأول النسخة الثانية من بطولة ملتقى المملكة لاختراق الضاحية بفئاته الثلاث ( ناشئين- شباب- كبار ) في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بمشاركة أكثر من 600 متسابق يمثلون ثلاثة وأربعين نادياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة البطل العالمي سعد بن شداد الأسمري عن ترحيبه بجميع المشاركين في الملتقى الثاني مؤكداً أنه تمت التجهيزات لكل مسار وفقاً للمواصفات العالمية وكذلك في اختيار الطاقم التحكيمي.

وتواكب مثل هذه الفعاليات التي يتطلع ان تعم جميع المدن والمحافظات خطة التحول الوطني 2020 وصولا إلى هدف الرؤية المباركة في 3020 بمشيئة الله تعالى.

فيما قدم أمين عام الاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد باسنبل شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ولنائبه ووزير الرياضة وأمانة المنطقة الشرقية على ما وجده الاتحاد السعودي من دعم ومؤازرة في تنفيذ برامجه وتهيئة كافة السبل لإنجاح فعاليته.

وأكد أن الفوز لجميع المشاركين في خدمة الوطن مضمار يستحق أن يركض فيه كل محب لهذا الوطن الشامخ لنصل برايته إلى منصات التتويج في جميع المجالات كما وجه الشكر الجزيل للشركة الراعية للسباق شرطة المجدوعي شانجان التي قدمت جوائز السباق.

الاتحاد السعودي لألعاب القوى

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"ألعاب القوى" يشهد النسخة الثانية من ملتقى المملكة لاختراق الضاحية
سبق

ينظم الاتحاد السعودي لألعاب القوى بعد ظهر الجمعة الخامس من ربيع الأول النسخة الثانية من بطولة ملتقى المملكة لاختراق الضاحية بفئاته الثلاث ( ناشئين- شباب- كبار ) في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بمشاركة أكثر من 600 متسابق يمثلون ثلاثة وأربعين نادياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة البطل العالمي سعد بن شداد الأسمري عن ترحيبه بجميع المشاركين في الملتقى الثاني مؤكداً أنه تمت التجهيزات لكل مسار وفقاً للمواصفات العالمية وكذلك في اختيار الطاقم التحكيمي.

وتواكب مثل هذه الفعاليات التي يتطلع ان تعم جميع المدن والمحافظات خطة التحول الوطني 2020 وصولا إلى هدف الرؤية المباركة في 3020 بمشيئة الله تعالى.

فيما قدم أمين عام الاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد باسنبل شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ولنائبه ووزير الرياضة وأمانة المنطقة الشرقية على ما وجده الاتحاد السعودي من دعم ومؤازرة في تنفيذ برامجه وتهيئة كافة السبل لإنجاح فعاليته.

وأكد أن الفوز لجميع المشاركين في خدمة الوطن مضمار يستحق أن يركض فيه كل محب لهذا الوطن الشامخ لنصل برايته إلى منصات التتويج في جميع المجالات كما وجه الشكر الجزيل للشركة الراعية للسباق شرطة المجدوعي شانجان التي قدمت جوائز السباق.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
10:35 PM

"ألعاب القوى" يشهد النسخة الثانية من ملتقى المملكة لاختراق الضاحية

بمشاركة أكثر من 600 متسابق ومشاركة 43 نادياً في محافظة الخبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ينظم الاتحاد السعودي لألعاب القوى بعد ظهر الجمعة الخامس من ربيع الأول النسخة الثانية من بطولة ملتقى المملكة لاختراق الضاحية بفئاته الثلاث ( ناشئين- شباب- كبار ) في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بمشاركة أكثر من 600 متسابق يمثلون ثلاثة وأربعين نادياً من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأعرب رئيس اللجنة المنظمة البطل العالمي سعد بن شداد الأسمري عن ترحيبه بجميع المشاركين في الملتقى الثاني مؤكداً أنه تمت التجهيزات لكل مسار وفقاً للمواصفات العالمية وكذلك في اختيار الطاقم التحكيمي.

وتواكب مثل هذه الفعاليات التي يتطلع ان تعم جميع المدن والمحافظات خطة التحول الوطني 2020 وصولا إلى هدف الرؤية المباركة في 3020 بمشيئة الله تعالى.

فيما قدم أمين عام الاتحاد السعودي لألعاب القوى ماجد باسنبل شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية ولنائبه ووزير الرياضة وأمانة المنطقة الشرقية على ما وجده الاتحاد السعودي من دعم ومؤازرة في تنفيذ برامجه وتهيئة كافة السبل لإنجاح فعاليته.

وأكد أن الفوز لجميع المشاركين في خدمة الوطن مضمار يستحق أن يركض فيه كل محب لهذا الوطن الشامخ لنصل برايته إلى منصات التتويج في جميع المجالات كما وجه الشكر الجزيل للشركة الراعية للسباق شرطة المجدوعي شانجان التي قدمت جوائز السباق.

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