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عقب اعتماد سريان رفع تعليق السفر.. الجاسر: الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية

وزير النقل: دعونا نبادر بأخذ اللقاح لنعود لحياتنا ونحن بصحة وعافية

أكد وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأحد، أن الدور أصبح علينا في عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، بعد أن وضعت القيادة "سلامة الإنسان أولًا" في مواجهة أزمة "كورونا".

وقال عبر حسابه في تويتر: منذ بداية الجائحة؛ وضعت قيادتنا الرشيدة سلامة الإنسان أولًا، وكانت من الدول السباقة بتوفير اللقاحات بشكل مجاني لكافة أفراد المجتمع، وأصبح الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية، خاصة مع اقتراب عودة السفر الدولي، فدعونا نبادر بأخذ اللقاح لنعود لحياتنا الطبيعية ونحن بصحة وعافية.

وزير النقل صالح الجاسر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب اعتماد سريان رفع تعليق السفر.. الجاسر: الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية
سبق

أكد وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأحد، أن الدور أصبح علينا في عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، بعد أن وضعت القيادة "سلامة الإنسان أولًا" في مواجهة أزمة "كورونا".

وقال عبر حسابه في تويتر: منذ بداية الجائحة؛ وضعت قيادتنا الرشيدة سلامة الإنسان أولًا، وكانت من الدول السباقة بتوفير اللقاحات بشكل مجاني لكافة أفراد المجتمع، وأصبح الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية، خاصة مع اقتراب عودة السفر الدولي، فدعونا نبادر بأخذ اللقاح لنعود لحياتنا الطبيعية ونحن بصحة وعافية.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
09:08 PM

عقب اعتماد سريان رفع تعليق السفر.. الجاسر: الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية

وزير النقل: دعونا نبادر بأخذ اللقاح لنعود لحياتنا ونحن بصحة وعافية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير النقل صالح الجاسر، اليوم الأحد، أن الدور أصبح علينا في عودة الحياة إلى طبيعتها في المملكة، بعد أن وضعت القيادة "سلامة الإنسان أولًا" في مواجهة أزمة "كورونا".

وقال عبر حسابه في تويتر: منذ بداية الجائحة؛ وضعت قيادتنا الرشيدة سلامة الإنسان أولًا، وكانت من الدول السباقة بتوفير اللقاحات بشكل مجاني لكافة أفراد المجتمع، وأصبح الدور علينا الآن للعودة لحياتنا الطبيعية، خاصة مع اقتراب عودة السفر الدولي، فدعونا نبادر بأخذ اللقاح لنعود لحياتنا الطبيعية ونحن بصحة وعافية.

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