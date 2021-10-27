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"بر الشرائع" تقدم مساعدات مالية تجاوزت ربع مليون ريال لخدمة مستفيديها

منها 74 ألفًا للأرامل والأيتام وسلال غذائية وأجهزة كهربائية وفرش جديد للمنازل

أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع أجهزة كهربائية وسلال غذائية ومساعدات مالية للأيتام والأرامل وتفريج كربة لمستفيدين فيما بلغت إجمالي تكلفة المساعدات 288,318 ألف، وذلك أنه في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

من جانب آخر كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية وزعت 213618 ألف مساعدات مالية للمحتاجين وقدمت 74500 ريال لبرنامج تفريج كربة وعلى الأرامل وكفالة يتيم بالإضافة إلى تسليم 10 أجهزة كهربائية و402 سلة غذائية و800 كارتون سقيا ماء وفرش جديد لعشرة منازل، وذلك خلال تقريرها لشهر سبتمبر الماضي.

وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية قامت باستقبال أكثر من 68 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدى الجمعية.

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"بر الشرائع" تقدم مساعدات مالية تجاوزت ربع مليون ريال لخدمة مستفيديها
سبق

أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع أجهزة كهربائية وسلال غذائية ومساعدات مالية للأيتام والأرامل وتفريج كربة لمستفيدين فيما بلغت إجمالي تكلفة المساعدات 288,318 ألف، وذلك أنه في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

من جانب آخر كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية وزعت 213618 ألف مساعدات مالية للمحتاجين وقدمت 74500 ريال لبرنامج تفريج كربة وعلى الأرامل وكفالة يتيم بالإضافة إلى تسليم 10 أجهزة كهربائية و402 سلة غذائية و800 كارتون سقيا ماء وفرش جديد لعشرة منازل، وذلك خلال تقريرها لشهر سبتمبر الماضي.

وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية قامت باستقبال أكثر من 68 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدى الجمعية.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
01:18 AM

"بر الشرائع" تقدم مساعدات مالية تجاوزت ربع مليون ريال لخدمة مستفيديها

منها 74 ألفًا للأرامل والأيتام وسلال غذائية وأجهزة كهربائية وفرش جديد للمنازل

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أسهمت جمعية البر الخيرية بالشرائع بتوزيع أجهزة كهربائية وسلال غذائية ومساعدات مالية للأيتام والأرامل وتفريج كربة لمستفيدين فيما بلغت إجمالي تكلفة المساعدات 288,318 ألف، وذلك أنه في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

من جانب آخر كشف مدير عام الجمعية بندر بن صالح سمارة أن الجمعية وزعت 213618 ألف مساعدات مالية للمحتاجين وقدمت 74500 ريال لبرنامج تفريج كربة وعلى الأرامل وكفالة يتيم بالإضافة إلى تسليم 10 أجهزة كهربائية و402 سلة غذائية و800 كارتون سقيا ماء وفرش جديد لعشرة منازل، وذلك خلال تقريرها لشهر سبتمبر الماضي.

وأشار "سمارة" إلى أن الجمعية قامت باستقبال أكثر من 68 أسرة جديدة، مضيفًا أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدى الجمعية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,666
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,784
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,106

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