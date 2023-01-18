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في مهرجان نمرة .. سقوط لعبة كهربائية يتسبَّب في 9 إصابات ومطالبات بالتحقيق

"المتحمي": جميع الإصابات خفيفة وستغادر المستشفى

تسبَّب سقوط إحدى الألعاب الكهربائية في مهرجان نمرة بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرّمة، في 9 إصابات تمّ نقلهم إلى مستشفى نمرة العام.

وقال لـ "سبق"، المتحدث الرسمي لـ "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ "إجمالي عدد الحالات التي استقبلها مستشفى نمرة 9 حالات: 3 حالات وصلت عن طريق "الهلال الأحمر"، و6 حالات عن طريق المواطنين.

وأضاف "جميع الحالات إصابات خفيفة وستغادر المستشفى".

فيما تساءل عددٌ من المواطنين عن دور الجهات الرقابية التي منحت تراخيص للمشغّل، ومَن يتحمّل المسؤولية؟ ومَن المسؤول عن حياة مرتادي المهرجان؟

فيما بيّن آخرون أن عدم وجود فرع لـ "الهلال الأحمر" بنمرة ضاعف المعاناة، حيث تنتقل الفرق الإسعافية من شمران والمخواة لنقل الحالات، مطالبين بافتتاح فرع لـ "الهلال الأحمر" بنمرة ولاسيما أنها تقع على طريق تكثر فيه الحوادث المرورية، إضافة إلى الحالات المشابهة التي تستدعي التدخل الإسعافي السريع.

سلطان السهيمي العرضيات عبدالعزيز الشهري الباحة مهرجان نمرة الألعاب الكهربائية العرضيات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في مهرجان نمرة .. سقوط لعبة كهربائية يتسبَّب في 9 إصابات ومطالبات بالتحقيق
سبق

تسبَّب سقوط إحدى الألعاب الكهربائية في مهرجان نمرة بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرّمة، في 9 إصابات تمّ نقلهم إلى مستشفى نمرة العام.

وقال لـ "سبق"، المتحدث الرسمي لـ "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ "إجمالي عدد الحالات التي استقبلها مستشفى نمرة 9 حالات: 3 حالات وصلت عن طريق "الهلال الأحمر"، و6 حالات عن طريق المواطنين.

وأضاف "جميع الحالات إصابات خفيفة وستغادر المستشفى".

فيما تساءل عددٌ من المواطنين عن دور الجهات الرقابية التي منحت تراخيص للمشغّل، ومَن يتحمّل المسؤولية؟ ومَن المسؤول عن حياة مرتادي المهرجان؟

فيما بيّن آخرون أن عدم وجود فرع لـ "الهلال الأحمر" بنمرة ضاعف المعاناة، حيث تنتقل الفرق الإسعافية من شمران والمخواة لنقل الحالات، مطالبين بافتتاح فرع لـ "الهلال الأحمر" بنمرة ولاسيما أنها تقع على طريق تكثر فيه الحوادث المرورية، إضافة إلى الحالات المشابهة التي تستدعي التدخل الإسعافي السريع.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
10:20 AM

في مهرجان نمرة .. سقوط لعبة كهربائية يتسبَّب في 9 إصابات ومطالبات بالتحقيق

"المتحمي": جميع الإصابات خفيفة وستغادر المستشفى

A A A
مجموعة من المحررين - العرضيات
9
10,819

تسبَّب سقوط إحدى الألعاب الكهربائية في مهرجان نمرة بمحافظة العرضيات التابعة لمنطقة مكة المكرّمة، في 9 إصابات تمّ نقلهم إلى مستشفى نمرة العام.

وقال لـ "سبق"، المتحدث الرسمي لـ "صحة القنفذة" إبراهيم المتحمي؛ "إجمالي عدد الحالات التي استقبلها مستشفى نمرة 9 حالات: 3 حالات وصلت عن طريق "الهلال الأحمر"، و6 حالات عن طريق المواطنين.

وأضاف "جميع الحالات إصابات خفيفة وستغادر المستشفى".

فيما تساءل عددٌ من المواطنين عن دور الجهات الرقابية التي منحت تراخيص للمشغّل، ومَن يتحمّل المسؤولية؟ ومَن المسؤول عن حياة مرتادي المهرجان؟

فيما بيّن آخرون أن عدم وجود فرع لـ "الهلال الأحمر" بنمرة ضاعف المعاناة، حيث تنتقل الفرق الإسعافية من شمران والمخواة لنقل الحالات، مطالبين بافتتاح فرع لـ "الهلال الأحمر" بنمرة ولاسيما أنها تقع على طريق تكثر فيه الحوادث المرورية، إضافة إلى الحالات المشابهة التي تستدعي التدخل الإسعافي السريع.

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