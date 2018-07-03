"رويترز": اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق لتهم تتعلق بالفساد

فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام

أكدت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق اليوم في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.



ووفقاً لما ذكرته "رويترز" فقد جاء في بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد، أن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.

وأضاف البيان أن توجيه الاتهام الرسمي لنجيب سيتم في المحكمة غداً الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.