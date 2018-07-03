النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

"رويترز": اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق لتهم تتعلق بالفساد

فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام

أكدت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق اليوم في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.


ووفقاً لما ذكرته "رويترز" فقد جاء في بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد، أن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.

وأضاف البيان أن توجيه الاتهام الرسمي لنجيب سيتم في المحكمة غداً الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"رويترز": اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق لتهم تتعلق بالفساد
سبق

أكدت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق اليوم في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.


ووفقاً لما ذكرته "رويترز" فقد جاء في بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد، أن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.

وأضاف البيان أن توجيه الاتهام الرسمي لنجيب سيتم في المحكمة غداً الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
08:45 PM

"رويترز": اعتقال رئيس الوزراء الماليزي السابق لتهم تتعلق بالفساد

فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,693

أكدت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أنها اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق اليوم في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو 10 أعوام.


ووفقاً لما ذكرته "رويترز" فقد جاء في بيان صدر عن هيئة مكافحة الفساد، أن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه.

وأضاف البيان أن توجيه الاتهام الرسمي لنجيب سيتم في المحكمة غداً الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,626
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,081
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,124
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,405

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة