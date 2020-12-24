حصل الطالب عمار محمد الخيري، على المركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن كاملًا على مستوى منطقة مكة المكرمة، وتم ترشيحه للتصفيات النهائية لمناطق المملكة. يتبع الطالب الفائز حلقات تحفيظ القرآن الكريم بجمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف شمال محافظة القنفذة. ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف، الشيخ عبد الله محمد الزبيدي، أنه تم الإعلان عن المسابقة من قبل الجمعية، واختيار الراغبين في الانضمام لمسابقة الملك سلمان -حفظه الله-. وقال: تم عمل برنامج مكثف في المراجعة وتطوير الأداء عند مختصين. وفِي نهاية البرنامج قامت الجمعية بعمل اختبار بين جميع الطلاب المتقدمين، وتم ترشيح أربعة طلاب من الجمعية لتمثيل الجمعية في جمعية التحفيظ بمنطقة مكة المكرمة. وحصل الطالب عمار محمد الخيري على المركز الثاني في الفرع الثاني "القرآن كاملًا"، وتم ترشيحه للتصفيات النهائية للمسابقة. وأضاف "الزبيدي" أن فوز الطالب "عمار"، وترشيحه للمسابقة النهائية لجائزة الملك سلمان -حفظه الله- يعتبر إنجازًا عظيمًا لجمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف. وثمنت الجمعية جهود ودور قيادة بلادنا الحبيبة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بالاهتمام بالقرآن الكريم ودارسيه. وبهذه المناسبة بارك "الزبيدي" للطالب عمار محمد الخيري ولوالديه ولمعلمه وللقسم الذي تابع هذا العمل والإدارة التنفيذية، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة جميعًا وللجمعية العمومية ولكل من وقف خلف هذا الإنجاز الكبير من داعمين ومعلمين وإدارة.

عمار الخيري ثانيًا بحفظ القرآن كاملًا على منطقة مكة المكرمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-23 حصل الطالب عمار محمد الخيري، على المركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن كاملًا على مستوى منطقة مكة المكرمة، وتم ترشيحه للتصفيات النهائية لمناطق المملكة.



يتبع الطالب الفائز حلقات تحفيظ القرآن الكريم بجمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف شمال محافظة القنفذة.



ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف، الشيخ عبد الله محمد الزبيدي، أنه تم الإعلان عن المسابقة من قبل الجمعية، واختيار الراغبين في الانضمام لمسابقة الملك سلمان -حفظه الله-.



وقال: تم عمل برنامج مكثف في المراجعة وتطوير الأداء عند مختصين.



وفِي نهاية البرنامج قامت الجمعية بعمل اختبار بين جميع الطلاب المتقدمين، وتم ترشيح أربعة طلاب من الجمعية لتمثيل الجمعية في جمعية التحفيظ بمنطقة مكة المكرمة.



وحصل الطالب عمار محمد الخيري على المركز الثاني في الفرع الثاني "القرآن كاملًا"، وتم ترشيحه للتصفيات النهائية للمسابقة.



وأضاف "الزبيدي" أن فوز الطالب "عمار"، وترشيحه للمسابقة النهائية لجائزة الملك سلمان -حفظه الله- يعتبر إنجازًا عظيمًا لجمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف.



وثمنت الجمعية جهود ودور قيادة بلادنا الحبيبة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بالاهتمام بالقرآن الكريم ودارسيه.



وبهذه المناسبة بارك "الزبيدي" للطالب عمار محمد الخيري ولوالديه ولمعلمه وللقسم الذي تابع هذا العمل والإدارة التنفيذية، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة جميعًا وللجمعية العمومية ولكل من وقف خلف هذا الإنجاز الكبير من داعمين ومعلمين وإدارة.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 07:15 PM

عمار الخيري ثانيًا بحفظ القرآن كاملًا على منطقة مكة المكرمة وترشيحه للتصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان





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حصل الطالب عمار محمد الخيري، على المركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن كاملًا على مستوى منطقة مكة المكرمة، وتم ترشيحه للتصفيات النهائية لمناطق المملكة.



يتبع الطالب الفائز حلقات تحفيظ القرآن الكريم بجمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف شمال محافظة القنفذة.



ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف، الشيخ عبد الله محمد الزبيدي، أنه تم الإعلان عن المسابقة من قبل الجمعية، واختيار الراغبين في الانضمام لمسابقة الملك سلمان -حفظه الله-.



وقال: تم عمل برنامج مكثف في المراجعة وتطوير الأداء عند مختصين.



وفِي نهاية البرنامج قامت الجمعية بعمل اختبار بين جميع الطلاب المتقدمين، وتم ترشيح أربعة طلاب من الجمعية لتمثيل الجمعية في جمعية التحفيظ بمنطقة مكة المكرمة.



وحصل الطالب عمار محمد الخيري على المركز الثاني في الفرع الثاني "القرآن كاملًا"، وتم ترشيحه للتصفيات النهائية للمسابقة.



وأضاف "الزبيدي" أن فوز الطالب "عمار"، وترشيحه للمسابقة النهائية لجائزة الملك سلمان -حفظه الله- يعتبر إنجازًا عظيمًا لجمعية بصائر لتحفيظ القرآن الكريم بالمظيلف.



وثمنت الجمعية جهود ودور قيادة بلادنا الحبيبة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظهما الله- بالاهتمام بالقرآن الكريم ودارسيه.



وبهذه المناسبة بارك "الزبيدي" للطالب عمار محمد الخيري ولوالديه ولمعلمه وللقسم الذي تابع هذا العمل والإدارة التنفيذية، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة جميعًا وللجمعية العمومية ولكل من وقف خلف هذا الإنجاز الكبير من داعمين ومعلمين وإدارة.