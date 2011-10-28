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الثاني في الشرق الأوسط.. مطار الملك خالد يحصد "شهادة الاعتماد الصحي"

بعد تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة المطبّقة أثناء جائحة كوفيد-19

حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم إنجازاً عالمياً جديداً يضاف لقائمة الإنجازات والذي يتمثل في حصوله على "شهادة الاعتماد الصحي (Airport Health Accreditation AHA)" الممنوحة من قبل "مجلس المطارات الدولي (ACI)، كثاني مطار في الشرق الأوسط، يحصل على هذا الاعتماد.

جاء ذلك من خلال تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة المطبّقة أثناء جائحة كوفيد-19 للتأكد من صحة وسلامة كل العاملين والمسافرين عبر مطار العاصمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض" المهندس محمد بن عبدالله المغلوث: بعد الالتزام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، حصلنا على هذا الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي (ACI)، والذي يأتي تأكيداً على جهود الشركة في توفير أفضل السبل لتقديم تجربة سفر آمنة وصحية لمسافري مطار الملك خالد الدولي.

وأضاف: تحقيق مطار الملك خالد الدولي لهذا الإنجاز العالمي يعد تعزيزاً لموقعه الاستراتيجي عالمياً، والتي طبقت فيه الشركة أعلى المعايير الصحة والسلامة وفقاً لما أقرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وبما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

وأردف: "مطارات الرياض" حرصت منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية لبعض الفئات المستثناة، على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة وفقاً لتوجيهات هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة مع الحرص الشديد على راحة المسافرين بما يقدم لهم تجربة سفر آمنة ومتميزة على حد سواء.

وتابع: لقد عملت "مطارات الرياض" بالتعاون مع كافة شركائها في مطار العاصمة وجميع الجهات المعنية لتسيير كل الرحلات القادمة والمغادرة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وإعداد آلية متكاملة حول مراحل وصول المسافرين وتنظيم حركة المسافرين داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكل التدابير الوقائية المتبعة بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية.

جدير بالذكر أن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات، يشدد على الالتزام بصحة ورفاهية المسافرين والموظفين والجمهور، وجودة بروتوكولات المطار الصحية الخاصة بـ كوفيد-19، كذلك تقييم التدابير والإجراءات الصحية التي أدخلها المطار في أعقاب جائحة كوفيد-19. حيث وتشمل الجوانب التي يتم تقييمها ممارسات التنظيف والتطهير الصارمة، وتعزيز التباعد الجسدي عن طريق تغيير تصميم مرافق الموظفين والمسافرين، وحماية الموظفين، وكذلك التواصل الفعال مع المسافرين.

يشار إلى أن مجلس المطارات الدولي (ACI) الذي يمنح شهادة الاعتماد الصحي للمطارات الدولية، هو منظمة غير ربحية تعنى بإدارة وتشغيل المطارات وتعزيز التعاون بينها وبين منظمات الطيران العالمية، ويضم المجلس 575 عضوا يديرون أكثر من 1633 مطارا في 179 دولة حول العالم.

مطار الملك خالد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثاني في الشرق الأوسط.. مطار الملك خالد يحصد "شهادة الاعتماد الصحي"
سبق

حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم إنجازاً عالمياً جديداً يضاف لقائمة الإنجازات والذي يتمثل في حصوله على "شهادة الاعتماد الصحي (Airport Health Accreditation AHA)" الممنوحة من قبل "مجلس المطارات الدولي (ACI)، كثاني مطار في الشرق الأوسط، يحصل على هذا الاعتماد.

جاء ذلك من خلال تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة المطبّقة أثناء جائحة كوفيد-19 للتأكد من صحة وسلامة كل العاملين والمسافرين عبر مطار العاصمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض" المهندس محمد بن عبدالله المغلوث: بعد الالتزام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، حصلنا على هذا الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي (ACI)، والذي يأتي تأكيداً على جهود الشركة في توفير أفضل السبل لتقديم تجربة سفر آمنة وصحية لمسافري مطار الملك خالد الدولي.

وأضاف: تحقيق مطار الملك خالد الدولي لهذا الإنجاز العالمي يعد تعزيزاً لموقعه الاستراتيجي عالمياً، والتي طبقت فيه الشركة أعلى المعايير الصحة والسلامة وفقاً لما أقرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وبما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

وأردف: "مطارات الرياض" حرصت منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية لبعض الفئات المستثناة، على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة وفقاً لتوجيهات هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة مع الحرص الشديد على راحة المسافرين بما يقدم لهم تجربة سفر آمنة ومتميزة على حد سواء.

وتابع: لقد عملت "مطارات الرياض" بالتعاون مع كافة شركائها في مطار العاصمة وجميع الجهات المعنية لتسيير كل الرحلات القادمة والمغادرة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وإعداد آلية متكاملة حول مراحل وصول المسافرين وتنظيم حركة المسافرين داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكل التدابير الوقائية المتبعة بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية.

جدير بالذكر أن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات، يشدد على الالتزام بصحة ورفاهية المسافرين والموظفين والجمهور، وجودة بروتوكولات المطار الصحية الخاصة بـ كوفيد-19، كذلك تقييم التدابير والإجراءات الصحية التي أدخلها المطار في أعقاب جائحة كوفيد-19. حيث وتشمل الجوانب التي يتم تقييمها ممارسات التنظيف والتطهير الصارمة، وتعزيز التباعد الجسدي عن طريق تغيير تصميم مرافق الموظفين والمسافرين، وحماية الموظفين، وكذلك التواصل الفعال مع المسافرين.

يشار إلى أن مجلس المطارات الدولي (ACI) الذي يمنح شهادة الاعتماد الصحي للمطارات الدولية، هو منظمة غير ربحية تعنى بإدارة وتشغيل المطارات وتعزيز التعاون بينها وبين منظمات الطيران العالمية، ويضم المجلس 575 عضوا يديرون أكثر من 1633 مطارا في 179 دولة حول العالم.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
05:04 PM

الثاني في الشرق الأوسط.. مطار الملك خالد يحصد "شهادة الاعتماد الصحي"

بعد تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة المطبّقة أثناء جائحة كوفيد-19

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم إنجازاً عالمياً جديداً يضاف لقائمة الإنجازات والذي يتمثل في حصوله على "شهادة الاعتماد الصحي (Airport Health Accreditation AHA)" الممنوحة من قبل "مجلس المطارات الدولي (ACI)، كثاني مطار في الشرق الأوسط، يحصل على هذا الاعتماد.

جاء ذلك من خلال تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة المطبّقة أثناء جائحة كوفيد-19 للتأكد من صحة وسلامة كل العاملين والمسافرين عبر مطار العاصمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مطارات الرياض" المهندس محمد بن عبدالله المغلوث: بعد الالتزام بتطبيق أعلى التدابير والإجراءات الوقائية منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، حصلنا على هذا الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي (ACI)، والذي يأتي تأكيداً على جهود الشركة في توفير أفضل السبل لتقديم تجربة سفر آمنة وصحية لمسافري مطار الملك خالد الدولي.

وأضاف: تحقيق مطار الملك خالد الدولي لهذا الإنجاز العالمي يعد تعزيزاً لموقعه الاستراتيجي عالمياً، والتي طبقت فيه الشركة أعلى المعايير الصحة والسلامة وفقاً لما أقرته الهيئة العامة للطيران المدني (GACA) وبما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة.

وأردف: "مطارات الرياض" حرصت منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية لبعض الفئات المستثناة، على تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة وفقاً لتوجيهات هيئة الطيران المدني ووزارة الصحة مع الحرص الشديد على راحة المسافرين بما يقدم لهم تجربة سفر آمنة ومتميزة على حد سواء.

وتابع: لقد عملت "مطارات الرياض" بالتعاون مع كافة شركائها في مطار العاصمة وجميع الجهات المعنية لتسيير كل الرحلات القادمة والمغادرة وفق كفاءة تشغيلية عالية، وإعداد آلية متكاملة حول مراحل وصول المسافرين وتنظيم حركة المسافرين داخل الصالات لإجراء الكشف الطبي عبر الكاميرات الحرارية بكل انسيابية ووفقاً لكل التدابير الوقائية المتبعة بهدف تطبيق أعلى درجات الوقاية.

جدير بالذكر أن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات، يشدد على الالتزام بصحة ورفاهية المسافرين والموظفين والجمهور، وجودة بروتوكولات المطار الصحية الخاصة بـ كوفيد-19، كذلك تقييم التدابير والإجراءات الصحية التي أدخلها المطار في أعقاب جائحة كوفيد-19. حيث وتشمل الجوانب التي يتم تقييمها ممارسات التنظيف والتطهير الصارمة، وتعزيز التباعد الجسدي عن طريق تغيير تصميم مرافق الموظفين والمسافرين، وحماية الموظفين، وكذلك التواصل الفعال مع المسافرين.

يشار إلى أن مجلس المطارات الدولي (ACI) الذي يمنح شهادة الاعتماد الصحي للمطارات الدولية، هو منظمة غير ربحية تعنى بإدارة وتشغيل المطارات وتعزيز التعاون بينها وبين منظمات الطيران العالمية، ويضم المجلس 575 عضوا يديرون أكثر من 1633 مطارا في 179 دولة حول العالم.

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