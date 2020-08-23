صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
"التحالف" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة
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"التحالف" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-23
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
01:14 AM
"التحالف" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.
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