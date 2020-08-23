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"التحالف" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
01:14 AM

"التحالف" اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

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