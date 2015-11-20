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بعد موافقة الطرفين.. تأجيل مواجهة أبها والهلال

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى تأجيل مباراة أبها والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، لمدة 48 ساعة؛ بحيث تُلعب الأحد 28 نوفمبر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"؛ أوضحت المصادر أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وافقت على التأجيل، بعد طلب إدارة الهلال وموافقة إدارة نادي أبها؛ نظرًا لضيق وقت الهلال بسبب نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الذي سيواجه فيه الهلال نظيره بوهانج الكوري، الثلاثاء المقبل في العاصمة الرياض.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد موافقة الطرفين.. تأجيل مواجهة أبها والهلال
سبق

أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى تأجيل مباراة أبها والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، لمدة 48 ساعة؛ بحيث تُلعب الأحد 28 نوفمبر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"؛ أوضحت المصادر أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وافقت على التأجيل، بعد طلب إدارة الهلال وموافقة إدارة نادي أبها؛ نظرًا لضيق وقت الهلال بسبب نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الذي سيواجه فيه الهلال نظيره بوهانج الكوري، الثلاثاء المقبل في العاصمة الرياض.

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443
07:07 PM

بعد موافقة الطرفين.. تأجيل مواجهة أبها والهلال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى تأجيل مباراة أبها والهلال، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، لمدة 48 ساعة؛ بحيث تُلعب الأحد 28 نوفمبر.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"؛ أوضحت المصادر أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وافقت على التأجيل، بعد طلب إدارة الهلال وموافقة إدارة نادي أبها؛ نظرًا لضيق وقت الهلال بسبب نهائي دوري أبطال آسيا 2021، الذي سيواجه فيه الهلال نظيره بوهانج الكوري، الثلاثاء المقبل في العاصمة الرياض.

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