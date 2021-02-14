النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً بدءاً من مساء اليوم الأحد

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية: فخور بالقيمة التي ستضيفها للمنطقة

نوّه بما تمثله من أهمية تاريخية كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه

نوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية، كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية - حفظهما الله -.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال زيارته اليوم لمقر هيئة تطوير بوابة الدرعية, حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو.

وأعرب أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة، مثمناً جهودهم وإبداعاتهم.
فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصًا لسباق للفورميلا -إي - والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً .

وأشار إلى التركيز على حي الطريف والبجيري والعمل على الميزة التاريخية لهما كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتعاون الذي تحظى به الهيئة.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية: فخور بالقيمة التي ستضيفها للمنطقة
سبق

نوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية، كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية - حفظهما الله -.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال زيارته اليوم لمقر هيئة تطوير بوابة الدرعية, حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو.

وأعرب أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة، مثمناً جهودهم وإبداعاتهم.
فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصًا لسباق للفورميلا -إي - والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً .

وأشار إلى التركيز على حي الطريف والبجيري والعمل على الميزة التاريخية لهما كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتعاون الذي تحظى به الهيئة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
03:22 PM

أمير الرياض يزور هيئة تطوير بوابة الدرعية: فخور بالقيمة التي ستضيفها للمنطقة

نوّه بما تمثله من أهمية تاريخية كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
117

نوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بما تمثله الدرعية من أهمية تاريخية، كونها منطلق هذه الدولة والأساس الذي ظهرت منه بشائرها، وما تمثله من علامة بارزة في العناية بالتراث تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى الدعم والمتابعة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية - حفظهما الله -.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال زيارته اليوم لمقر هيئة تطوير بوابة الدرعية, حيث كان في استقباله الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو.

وأعرب أمير الرياض عن فخره واعتزازه بما اطلع عليه من مشروعات متكاملة في التراث والإنسان والقيمة العالية التي ستضيفها لمنطقة الرياض مقدماً شكره للجميع على مساهماتهم المفيدة، مثمناً جهودهم وإبداعاتهم.
فيما قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزريلو خلال الزيارة شرحًا عن برامج وخطط تأهيل الدرعية ومراحلها الإنشائية التي تمتد على مساحة 7 كيلومترات مربعة، وتضم مجموعة متنوعة من الأسواق والمتاحف، والمعارض، والأكاديميات التي تخدم الأهداف الثقافية للمملكة، ومضمار سباق عالمي خاصًا لسباق للفورميلا -إي - والعديد من المطاعم والمقاهي والفنادق الرائدة عالمياً .

وأشار إلى التركيز على حي الطريف والبجيري والعمل على الميزة التاريخية لهما كوجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث، معرباً عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على الدعم والتعاون الذي تحظى به الهيئة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,500
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,777
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,470

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة