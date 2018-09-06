أمير الرياض يستقبل رئيس ومنسوبي المحكمة الجزائية

قدموا للسلام عليه في قصر الحكم اليوم

استقبل أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم اليوم, رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ سعد بن علي الشدي.

كما استقبل الأمير "فيصل"، مساعد رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الشيخ محمد بن عثمان الزهراني.

وقد قدموا إلى قصر الحكم من أجل السلام على أمير منطقة الرياض.