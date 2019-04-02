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هل تعاني من كثرة التبول ليلًا؟.. احذر فهذا مؤشر لأمر خطير

نتائج مثيرة للقلق توصلت إليها دراسة أجريت في مستشفى باليابان

وجد علماء يابانيون رابطًا خطيرًا بين كثرة الحاجة إلى التبول أثناء الليل وارتفاع ضغط الدم.

وتَبَيّن أن خطر ارتفاع ضغط الدم يزداد بنسبة 40%؛ بسبب كثرة الذهاب إلى المرحاض ليلًا؛ مما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطة والنوبات القلبية.

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم" الثلاثاء، توصلت دراسة أجريت في مستشفى "توهوكو روساي" الياباني، إلى هذه النتائج المثيرة للقلق.

وحذّر قائد الدراسة، الدكتور ساتوشي كونو، من أن السبب الكامن وراء ذلك يعود إلى ارتفاع كمية الملح المستهلكة.

وقالت البروفيسورة، باربرا كاسادي، رئيسة "ESC" في جامعة أوكسفورد: "أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، وهو السبب الرئيسي العالمي للوفاة المبكرة؛ بما يعادل نحو 10 ملايين حالة وفاة في عام 2015".

واستطردت موضحة: "توصي الإرشادات بضرورة تناول الأدوية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. ويُنصح أيضًا باتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك تقييد استهلاك الملح، والاعتدال في تناول الكحول وتناول الطعام الصحي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم في الوزن والإقلاع عن التدخين".

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هل تعاني من كثرة التبول ليلًا؟.. احذر فهذا مؤشر لأمر خطير
سبق

وجد علماء يابانيون رابطًا خطيرًا بين كثرة الحاجة إلى التبول أثناء الليل وارتفاع ضغط الدم.

وتَبَيّن أن خطر ارتفاع ضغط الدم يزداد بنسبة 40%؛ بسبب كثرة الذهاب إلى المرحاض ليلًا؛ مما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطة والنوبات القلبية.

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم" الثلاثاء، توصلت دراسة أجريت في مستشفى "توهوكو روساي" الياباني، إلى هذه النتائج المثيرة للقلق.

وحذّر قائد الدراسة، الدكتور ساتوشي كونو، من أن السبب الكامن وراء ذلك يعود إلى ارتفاع كمية الملح المستهلكة.

وقالت البروفيسورة، باربرا كاسادي، رئيسة "ESC" في جامعة أوكسفورد: "أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، وهو السبب الرئيسي العالمي للوفاة المبكرة؛ بما يعادل نحو 10 ملايين حالة وفاة في عام 2015".

واستطردت موضحة: "توصي الإرشادات بضرورة تناول الأدوية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. ويُنصح أيضًا باتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك تقييد استهلاك الملح، والاعتدال في تناول الكحول وتناول الطعام الصحي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم في الوزن والإقلاع عن التدخين".

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
09:31 AM

هل تعاني من كثرة التبول ليلًا؟.. احذر فهذا مؤشر لأمر خطير

نتائج مثيرة للقلق توصلت إليها دراسة أجريت في مستشفى باليابان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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29,270

وجد علماء يابانيون رابطًا خطيرًا بين كثرة الحاجة إلى التبول أثناء الليل وارتفاع ضغط الدم.

وتَبَيّن أن خطر ارتفاع ضغط الدم يزداد بنسبة 40%؛ بسبب كثرة الذهاب إلى المرحاض ليلًا؛ مما يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطة والنوبات القلبية.

وبحسب ما نشره موقع "روسيا اليوم" الثلاثاء، توصلت دراسة أجريت في مستشفى "توهوكو روساي" الياباني، إلى هذه النتائج المثيرة للقلق.

وحذّر قائد الدراسة، الدكتور ساتوشي كونو، من أن السبب الكامن وراء ذلك يعود إلى ارتفاع كمية الملح المستهلكة.

وقالت البروفيسورة، باربرا كاسادي، رئيسة "ESC" في جامعة أوكسفورد: "أكثر من مليار شخص يعانون من ارتفاع ضغط الدم في جميع أنحاء العالم، وهو السبب الرئيسي العالمي للوفاة المبكرة؛ بما يعادل نحو 10 ملايين حالة وفاة في عام 2015".

واستطردت موضحة: "توصي الإرشادات بضرورة تناول الأدوية لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. ويُنصح أيضًا باتباع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك تقييد استهلاك الملح، والاعتدال في تناول الكحول وتناول الطعام الصحي، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والتحكم في الوزن والإقلاع عن التدخين".

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