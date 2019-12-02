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لا صوت يعلو فوق صوت الدراجات النارية في حي "زايدي مكة".. والأهالي يناشدون

طالبوا الجهات المختصة بضرورة إنهاء معاناتهم على وجه السرعة

أبدى عدد من سكان مخطط الزايدي بمكة المكرمة، استياءهم من مسيرات الدراجات النارية التي تجوب مخططهم مع كل نهاية الأسبوع، مطالبين بإنهاء معاناتهم والقضاء على تلك الظاهرة.

وتفصيلاً؛ فقد تلقت "سبق" شكوى سكان مخطط الزايدي الواقع غربي مكة المكرمة، والذين أبدوا انزعاجهم الشديد من ظاهرة مسيرات الدراجات النارية داخل المخطط، خصوصًا فترات المساء وما بعد منتصف الليل، وفي أوقات إجازة نهاية الأسبوع.

وأشار الأهالي إلى تضررهم من انتشار الدراجات النارية خاصة كبار السن والأطفال، والتي يصل أصواتها إلى داخل المنازل وتستمر في المسيرة والتفحيط والتجول حتى ساعات الفجر.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم، على وجه السرعة، وتكثيف الرقابة، خاصة وقت إجازة الأسبوع.

الدرجات النارية مخطط الزايدي بمكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا صوت يعلو فوق صوت الدراجات النارية في حي "زايدي مكة".. والأهالي يناشدون
سبق

أبدى عدد من سكان مخطط الزايدي بمكة المكرمة، استياءهم من مسيرات الدراجات النارية التي تجوب مخططهم مع كل نهاية الأسبوع، مطالبين بإنهاء معاناتهم والقضاء على تلك الظاهرة.

وتفصيلاً؛ فقد تلقت "سبق" شكوى سكان مخطط الزايدي الواقع غربي مكة المكرمة، والذين أبدوا انزعاجهم الشديد من ظاهرة مسيرات الدراجات النارية داخل المخطط، خصوصًا فترات المساء وما بعد منتصف الليل، وفي أوقات إجازة نهاية الأسبوع.

وأشار الأهالي إلى تضررهم من انتشار الدراجات النارية خاصة كبار السن والأطفال، والتي يصل أصواتها إلى داخل المنازل وتستمر في المسيرة والتفحيط والتجول حتى ساعات الفجر.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم، على وجه السرعة، وتكثيف الرقابة، خاصة وقت إجازة الأسبوع.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
06:54 PM
اخر تعديل
02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
08:26 PM

لا صوت يعلو فوق صوت الدراجات النارية في حي "زايدي مكة".. والأهالي يناشدون

طالبوا الجهات المختصة بضرورة إنهاء معاناتهم على وجه السرعة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
5
3,608

أبدى عدد من سكان مخطط الزايدي بمكة المكرمة، استياءهم من مسيرات الدراجات النارية التي تجوب مخططهم مع كل نهاية الأسبوع، مطالبين بإنهاء معاناتهم والقضاء على تلك الظاهرة.

وتفصيلاً؛ فقد تلقت "سبق" شكوى سكان مخطط الزايدي الواقع غربي مكة المكرمة، والذين أبدوا انزعاجهم الشديد من ظاهرة مسيرات الدراجات النارية داخل المخطط، خصوصًا فترات المساء وما بعد منتصف الليل، وفي أوقات إجازة نهاية الأسبوع.

وأشار الأهالي إلى تضررهم من انتشار الدراجات النارية خاصة كبار السن والأطفال، والتي يصل أصواتها إلى داخل المنازل وتستمر في المسيرة والتفحيط والتجول حتى ساعات الفجر.

وطالب الأهالي الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم، على وجه السرعة، وتكثيف الرقابة، خاصة وقت إجازة الأسبوع.

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