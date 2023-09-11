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جازان.. سحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وجريان للسيول

"المدني" يهيب باتباع إرشادات السلامة.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ وذلك بتكوّن سحب رعدية ممطرة، تؤدي -بمشيئة الله- إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من تساقط للبرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ينتج عنها أتربة مثارة للغبار، تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كلم/ساعة وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، مع شبه انعدام في الرؤية، والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع، التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. سحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وجريان للسيول
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ وذلك بتكوّن سحب رعدية ممطرة، تؤدي -بمشيئة الله- إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من تساقط للبرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ينتج عنها أتربة مثارة للغبار، تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كلم/ساعة وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، مع شبه انعدام في الرؤية، والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع، التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

11 سبتمبر 2020 - 23 محرّم 1442
03:40 PM

جازان.. سحب رعدية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة وتساقط للبرد وجريان للسيول

"المدني" يهيب باتباع إرشادات السلامة.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ وذلك بتكوّن سحب رعدية ممطرة، تؤدي -بمشيئة الله- إلى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من تساقط للبرد وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ينتج عنها أتربة مثارة للغبار، تتأثر بها الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر، جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 40كلم/ساعة وارتفاع الأمواج من متر إلى مترين، مع شبه انعدام في الرؤية، والتوقعات باستمرار التقلبات الجوية حتى يوم الأحد القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع، التقيد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول، مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع الحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة؛ داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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