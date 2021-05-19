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تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبيه لأمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

الحالة تشمل محافظتَي بدر الجنوب وحبونا وتستمر حتى الـ 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبيه لأمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
11:21 AM

تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبيه لأمطار رعدية وأتربة مثارة على نجران

الحالة تشمل محافظتَي بدر الجنوب وحبونا وتستمر حتى الـ 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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1,023

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبيّن المركز أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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