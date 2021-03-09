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مبادرات دعم قطاعي الحج والعمرة.. "السديس": الموافقة السامية اهتمام خاص

قال: الدولة أولَت المواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء جُل اهتمامها.. ليس بجديد

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدور المملكة وما تقدمه من دعم واهتمام بشتى المجالات ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ وذلك في أعقاب صدور موافقة المقام السامي على 6 مبادرات تحفيزية للتخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية على الأفراد والمستثمرين إثر تفشي جائحة كورونا محلياً وعالمياً.


وأشار "السديس"، خلال حديثه، إلى أن الدولة -حفظها الله- أولَت المواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء جُل اهتمامها، ويتضح ذلك في العديد من مواقفها النبيلة والمشرفة خلال ما قامت ببذله أثناء تفشي الجائحة العالمية "Covid-19" في سبيل احتواء مواطنيها بمختلف البلدان والأقطار.

وأوضح أن صدور مثل هذه الموافقة السامية على مثل تلك المبادرات ليس بالجديد في ظل اهتمام ولي أمر هذه البلاد -حفظها الله- بأمور الشعب عامة، وكل ما يتعلق بالحرمين على وجه الخصوص؛ حيث يتجلى ذلك في موافقته الكريمة على دعمه لقطاعي الحج والعمرة عن طريق تحفيز المنشآت العاملة في هذا الاختصاص، مما من شأنه تخفيف الآثار الجانبية التي خلفتها ظروف انتشار هذا المرض من إغلاق للتجمعات التجارية والسياحية والخدمية.

وختم "السديس" حديثه، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية، وأن يُنعم على هذه البلاد وبلاد المسلمين بالرخاء والأمن والأمان.

الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مبادرات دعم قطاعي الحج والعمرة.. "السديس": الموافقة السامية اهتمام خاص
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدور المملكة وما تقدمه من دعم واهتمام بشتى المجالات ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ وذلك في أعقاب صدور موافقة المقام السامي على 6 مبادرات تحفيزية للتخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية على الأفراد والمستثمرين إثر تفشي جائحة كورونا محلياً وعالمياً.


وأشار "السديس"، خلال حديثه، إلى أن الدولة -حفظها الله- أولَت المواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء جُل اهتمامها، ويتضح ذلك في العديد من مواقفها النبيلة والمشرفة خلال ما قامت ببذله أثناء تفشي الجائحة العالمية "Covid-19" في سبيل احتواء مواطنيها بمختلف البلدان والأقطار.

وأوضح أن صدور مثل هذه الموافقة السامية على مثل تلك المبادرات ليس بالجديد في ظل اهتمام ولي أمر هذه البلاد -حفظها الله- بأمور الشعب عامة، وكل ما يتعلق بالحرمين على وجه الخصوص؛ حيث يتجلى ذلك في موافقته الكريمة على دعمه لقطاعي الحج والعمرة عن طريق تحفيز المنشآت العاملة في هذا الاختصاص، مما من شأنه تخفيف الآثار الجانبية التي خلفتها ظروف انتشار هذا المرض من إغلاق للتجمعات التجارية والسياحية والخدمية.

وختم "السديس" حديثه، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية، وأن يُنعم على هذه البلاد وبلاد المسلمين بالرخاء والأمن والأمان.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
02:14 PM

مبادرات دعم قطاعي الحج والعمرة.. "السديس": الموافقة السامية اهتمام خاص

قال: الدولة أولَت المواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء جُل اهتمامها.. ليس بجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدور المملكة وما تقدمه من دعم واهتمام بشتى المجالات ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-؛ وذلك في أعقاب صدور موافقة المقام السامي على 6 مبادرات تحفيزية للتخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية على الأفراد والمستثمرين إثر تفشي جائحة كورونا محلياً وعالمياً.


وأشار "السديس"، خلال حديثه، إلى أن الدولة -حفظها الله- أولَت المواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء جُل اهتمامها، ويتضح ذلك في العديد من مواقفها النبيلة والمشرفة خلال ما قامت ببذله أثناء تفشي الجائحة العالمية "Covid-19" في سبيل احتواء مواطنيها بمختلف البلدان والأقطار.

وأوضح أن صدور مثل هذه الموافقة السامية على مثل تلك المبادرات ليس بالجديد في ظل اهتمام ولي أمر هذه البلاد -حفظها الله- بأمور الشعب عامة، وكل ما يتعلق بالحرمين على وجه الخصوص؛ حيث يتجلى ذلك في موافقته الكريمة على دعمه لقطاعي الحج والعمرة عن طريق تحفيز المنشآت العاملة في هذا الاختصاص، مما من شأنه تخفيف الآثار الجانبية التي خلفتها ظروف انتشار هذا المرض من إغلاق للتجمعات التجارية والسياحية والخدمية.

وختم "السديس" حديثه، بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين بدوام الصحة والعافية، وأن يُنعم على هذه البلاد وبلاد المسلمين بالرخاء والأمن والأمان.

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