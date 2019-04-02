ولي العهد يرأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

استمع إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، بقصر العزيزية في الخُبر، اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

واستمع المجلس، خلال الاجتماع، إلى إيجاز سياسي وأمني حول عدد من الموضوعات، إضافة إلى عدد من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.