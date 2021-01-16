أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي أن صحة المدينة تعمل على إيجاد حلول مناسبة بديلة عن مستشفى الأنصار بما يضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وفي أفضل مكان بالتنسيق مع الجهات المختلفة وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا. وقال الدكتور الخلاوي في تصريح لـ"سبق" حول انتشار المقاطع والصور في المرافق الصحية بالمدينة المنورة أثق في جهود زملائي وزميلاتي في المواقع، وأعلم يقينًا حرصهم على تقديم أفضل خدمة ممكنة لكل المستفيدين. وبين أنه يوجد أخطاء فردية وتصرفات لا تعكس توجهات الوزارة، ونعمل حاليًا على تطوير الخدمات ومتابعة ميدانية وتوعية المراجعين بالاستفادة من أقسام الطوارئ للحالات الحرجة، وبإمكانهم الاستفادة من مراجعة المراكز الصحية ذات الدوام الممتد للحالات البسيطة، لنضمن تقديم أفضل خدمة وبأعلى جودة. ورداً على تساؤلات "سبق" حول مستشفى المدينة العام وزيادة السعة السريرية قال إن صحة المدينة المنورة تعمل حاليًا مع كل الجهات لتشغيل مستشفى المدينة العام وفق الخطة المعتمدة، ودعمها بكامل الإمكانيات اللازمة.

"الصحة" لـ"سبق": تشغيل مستشفى المدينة العام ودعمها بكامل الإمكانيات خالد الشاماني سبق 2020-01-16 أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي أن صحة المدينة تعمل على إيجاد حلول مناسبة بديلة عن مستشفى الأنصار بما يضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وفي أفضل مكان بالتنسيق مع الجهات المختلفة وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا.



وقال الدكتور الخلاوي في تصريح لـ"سبق" حول انتشار المقاطع والصور في المرافق الصحية بالمدينة المنورة أثق في جهود زملائي وزميلاتي في المواقع، وأعلم يقينًا حرصهم على تقديم أفضل خدمة ممكنة لكل المستفيدين.



وبين أنه يوجد أخطاء فردية وتصرفات لا تعكس توجهات الوزارة، ونعمل حاليًا على تطوير الخدمات ومتابعة ميدانية وتوعية المراجعين بالاستفادة من أقسام الطوارئ للحالات الحرجة، وبإمكانهم الاستفادة من مراجعة المراكز الصحية ذات الدوام الممتد للحالات البسيطة، لنضمن تقديم أفضل خدمة وبأعلى جودة.



ورداً على تساؤلات "سبق" حول مستشفى المدينة العام وزيادة السعة السريرية قال إن صحة المدينة المنورة تعمل حاليًا مع كل الجهات لتشغيل مستشفى المدينة العام وفق الخطة المعتمدة، ودعمها بكامل الإمكانيات اللازمة.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 04:23 PM

"الصحة" لـ"سبق": تشغيل مستشفى المدينة العام ودعمها بكامل الإمكانيات "الخلاوي": نعمل على إيجاد حلول مناسبة بديلة عن مستشفى الأنصار





A A A





1 مشاركة

أكد مدير الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي أن صحة المدينة تعمل على إيجاد حلول مناسبة بديلة عن مستشفى الأنصار بما يضمن تقديم الخدمة الصحية بأعلى جودة وفي أفضل مكان بالتنسيق مع الجهات المختلفة وسيتم الإعلان عن ذلك قريبًا.



وقال الدكتور الخلاوي في تصريح لـ"سبق" حول انتشار المقاطع والصور في المرافق الصحية بالمدينة المنورة أثق في جهود زملائي وزميلاتي في المواقع، وأعلم يقينًا حرصهم على تقديم أفضل خدمة ممكنة لكل المستفيدين.



وبين أنه يوجد أخطاء فردية وتصرفات لا تعكس توجهات الوزارة، ونعمل حاليًا على تطوير الخدمات ومتابعة ميدانية وتوعية المراجعين بالاستفادة من أقسام الطوارئ للحالات الحرجة، وبإمكانهم الاستفادة من مراجعة المراكز الصحية ذات الدوام الممتد للحالات البسيطة، لنضمن تقديم أفضل خدمة وبأعلى جودة.



ورداً على تساؤلات "سبق" حول مستشفى المدينة العام وزيادة السعة السريرية قال إن صحة المدينة المنورة تعمل حاليًا مع كل الجهات لتشغيل مستشفى المدينة العام وفق الخطة المعتمدة، ودعمها بكامل الإمكانيات اللازمة.