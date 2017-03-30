ولي عهد البحرين يستقبل الأمير تركي بن محمد

بحثا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين

استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بقصر الرفاع، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له.

ونقل الأمير "تركي"، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لملك البحرين وولي عهده.

وحمّل ولي عهد مملكة البحرين تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وقد أقام ولي عهد مملكة البحرين مأدبة غداء تكريماً للأمير تركي بن محمد بن فهد والوفد المرافق له.

وحضر الاستقبال ومأدبة الغداء، الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين، ومن الجانب البحريني سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد، والشيخ عبدالله بن عيسى آل خليفة السكرتير الخاص لولي العهد.