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"الراكان" يهادي "عريس المشاعر" وينوه بتغطية "سبق" للمناسك

قال: فخور بهذا الشاب الذي يعكس رسالة المملكة في خدمة الحجاج

تفاعل رجل الأعمال السعودي الشيخ ستر بن عبدالعزيز الراكان رئيس مجلس إدارة شركة الطائفين لخدمات الحجاج مع ما نشرته "سبق" لخبر الشاب إبراهيم بن عيسى الزهراني، الذي تزوج قبل بدء موسم الحج بـ12 يومًا، ويشارك في خدمة الحجاج، وذلك بتقديم هدية مالية من الشركة تقديراً وعرفاناً بالدور المميز والغير مستغرب على أبناء الوطن الذي يتفانون بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت شرف خدمة الحجاج من الأولويات.

وقال "الراكان": شدني ولفت انتباهي الخبر الصحفي الذي تم نشره بمنصة الصحيفة عن الشاب الذي نفخر به جميعاً والتي أتابعها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، مقدماً شكره وتقديره لـ"سبق" على تميزها ومهنيتها العالية في رصد رحلة الحج وإبراز جهود القيادة الرشيدة في رعاية شؤون الحج لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.


وحظي خبر الشاب إبراهيم الزهراني الذي تم نشره بتفاعل كبير وإشادة واسعة من رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا حرصه على شرف خدمة الحجاج، والتي كانت سببًا رئيسًا في ترك وقطع شهر العسل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الراكان" يهادي "عريس المشاعر" وينوه بتغطية "سبق" للمناسك
سبق

تفاعل رجل الأعمال السعودي الشيخ ستر بن عبدالعزيز الراكان رئيس مجلس إدارة شركة الطائفين لخدمات الحجاج مع ما نشرته "سبق" لخبر الشاب إبراهيم بن عيسى الزهراني، الذي تزوج قبل بدء موسم الحج بـ12 يومًا، ويشارك في خدمة الحجاج، وذلك بتقديم هدية مالية من الشركة تقديراً وعرفاناً بالدور المميز والغير مستغرب على أبناء الوطن الذي يتفانون بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت شرف خدمة الحجاج من الأولويات.

وقال "الراكان": شدني ولفت انتباهي الخبر الصحفي الذي تم نشره بمنصة الصحيفة عن الشاب الذي نفخر به جميعاً والتي أتابعها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، مقدماً شكره وتقديره لـ"سبق" على تميزها ومهنيتها العالية في رصد رحلة الحج وإبراز جهود القيادة الرشيدة في رعاية شؤون الحج لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.


وحظي خبر الشاب إبراهيم الزهراني الذي تم نشره بتفاعل كبير وإشادة واسعة من رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا حرصه على شرف خدمة الحجاج، والتي كانت سببًا رئيسًا في ترك وقطع شهر العسل.

22 يوليو 2021 - 12 ذو الحجة 1442
04:37 PM

"الراكان" يهادي "عريس المشاعر" وينوه بتغطية "سبق" للمناسك

قال: فخور بهذا الشاب الذي يعكس رسالة المملكة في خدمة الحجاج

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
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تفاعل رجل الأعمال السعودي الشيخ ستر بن عبدالعزيز الراكان رئيس مجلس إدارة شركة الطائفين لخدمات الحجاج مع ما نشرته "سبق" لخبر الشاب إبراهيم بن عيسى الزهراني، الذي تزوج قبل بدء موسم الحج بـ12 يومًا، ويشارك في خدمة الحجاج، وذلك بتقديم هدية مالية من الشركة تقديراً وعرفاناً بالدور المميز والغير مستغرب على أبناء الوطن الذي يتفانون بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت شرف خدمة الحجاج من الأولويات.

وقال "الراكان": شدني ولفت انتباهي الخبر الصحفي الذي تم نشره بمنصة الصحيفة عن الشاب الذي نفخر به جميعاً والتي أتابعها بشكل يومي وعلى مدار الساعة، مقدماً شكره وتقديره لـ"سبق" على تميزها ومهنيتها العالية في رصد رحلة الحج وإبراز جهود القيادة الرشيدة في رعاية شؤون الحج لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.


وحظي خبر الشاب إبراهيم الزهراني الذي تم نشره بتفاعل كبير وإشادة واسعة من رواد التواصل الاجتماعي الذين ثمنوا حرصه على شرف خدمة الحجاج، والتي كانت سببًا رئيسًا في ترك وقطع شهر العسل.

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