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شرطة شيكاغو تنشر فيديو لإطلاق أحد ضباطها النار على مراهق.. في زقاق مظلم

نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية لقطات للحظة قتل أحد ضباطها بالرصاص فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في زقاق مظلم.
ويظهر فيديو كاميرا شخصية الضابط وهو يصرخ "ألقه"، قبل إطلاق النار على آدم توليدو مرة واحدة في صدره في 29 مارس الماضي، "بي بي سي".
ولا يبدو أن الصبي كان يحمل سلاحاً في الجزء من الثانية الذي تم إطلاق النار عليه خلاله، لكن الفيديو يظهر رجال الشرطة وهم يكتشفون مسدساً بالقرب من المكان الذي سقط فيه.
ودعت عمدة المدينة، قبل نشر اللقطات، إلى التزام الهدوء.
ووقع الحادث قبل مقتل دونت رايت برصاص الشرطة في 11 أبريل، من قبل شرطية في إحدى ضواحي مينيابوليس.
وأثار هذا الحادث احتجاجات عنيفة، فيما تنتظر المدينة نتيجة محاكمة ديريك شوفين، الضابط المتهم بمقتل رجل أسود آخر هو جورج فلويد العام الماضي.

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شرطة شيكاغو تنشر فيديو لإطلاق أحد ضباطها النار على مراهق.. في زقاق مظلم
سبق

نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية لقطات للحظة قتل أحد ضباطها بالرصاص فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في زقاق مظلم.
ويظهر فيديو كاميرا شخصية الضابط وهو يصرخ "ألقه"، قبل إطلاق النار على آدم توليدو مرة واحدة في صدره في 29 مارس الماضي، "بي بي سي".
ولا يبدو أن الصبي كان يحمل سلاحاً في الجزء من الثانية الذي تم إطلاق النار عليه خلاله، لكن الفيديو يظهر رجال الشرطة وهم يكتشفون مسدساً بالقرب من المكان الذي سقط فيه.
ودعت عمدة المدينة، قبل نشر اللقطات، إلى التزام الهدوء.
ووقع الحادث قبل مقتل دونت رايت برصاص الشرطة في 11 أبريل، من قبل شرطية في إحدى ضواحي مينيابوليس.
وأثار هذا الحادث احتجاجات عنيفة، فيما تنتظر المدينة نتيجة محاكمة ديريك شوفين، الضابط المتهم بمقتل رجل أسود آخر هو جورج فلويد العام الماضي.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
01:52 PM

شرطة شيكاغو تنشر فيديو لإطلاق أحد ضباطها النار على مراهق.. في زقاق مظلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,046

نشرت شرطة مدينة شيكاغو الأمريكية لقطات للحظة قتل أحد ضباطها بالرصاص فتى يبلغ من العمر 13 عاماً في زقاق مظلم.
ويظهر فيديو كاميرا شخصية الضابط وهو يصرخ "ألقه"، قبل إطلاق النار على آدم توليدو مرة واحدة في صدره في 29 مارس الماضي، "بي بي سي".
ولا يبدو أن الصبي كان يحمل سلاحاً في الجزء من الثانية الذي تم إطلاق النار عليه خلاله، لكن الفيديو يظهر رجال الشرطة وهم يكتشفون مسدساً بالقرب من المكان الذي سقط فيه.
ودعت عمدة المدينة، قبل نشر اللقطات، إلى التزام الهدوء.
ووقع الحادث قبل مقتل دونت رايت برصاص الشرطة في 11 أبريل، من قبل شرطية في إحدى ضواحي مينيابوليس.
وأثار هذا الحادث احتجاجات عنيفة، فيما تنتظر المدينة نتيجة محاكمة ديريك شوفين، الضابط المتهم بمقتل رجل أسود آخر هو جورج فلويد العام الماضي.

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