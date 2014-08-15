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الآسيوي يرشح أربعة أهداف لجائزة هدف الأسبوع في أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة من أجل الفوز بجائزة هدف الأسبوع في مباريات إياب دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الاتحاد: يمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار الهدف الأجمل من خلال الموقع الرسمي.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الأهداف المختارة هي هدف فيتشو لاعب فريق الاتحاد في مرمى ذوب آهن الإيراني، هدف جوليانو لاعب فريق النصر في مرمى الوحدة الإماراتي، وهدفا عبدالكريم حسن وأكرم عفيف لاعبا السد القطري في شباك الدحيل القطري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الآسيوي يرشح أربعة أهداف لجائزة هدف الأسبوع في أبطال آسيا
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة من أجل الفوز بجائزة هدف الأسبوع في مباريات إياب دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الاتحاد: يمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار الهدف الأجمل من خلال الموقع الرسمي.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الأهداف المختارة هي هدف فيتشو لاعب فريق الاتحاد في مرمى ذوب آهن الإيراني، هدف جوليانو لاعب فريق النصر في مرمى الوحدة الإماراتي، وهدفا عبدالكريم حسن وأكرم عفيف لاعبا السد القطري في شباك الدحيل القطري.

15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440
08:45 PM

الآسيوي يرشح أربعة أهداف لجائزة هدف الأسبوع في أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة الأهداف المرشحة من أجل الفوز بجائزة هدف الأسبوع في مباريات إياب دور الـ16 لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الاتحاد: يمكن للجماهير المشاركة في التصويت لاختيار الهدف الأجمل من خلال الموقع الرسمي.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن الأهداف المختارة هي هدف فيتشو لاعب فريق الاتحاد في مرمى ذوب آهن الإيراني، هدف جوليانو لاعب فريق النصر في مرمى الوحدة الإماراتي، وهدفا عبدالكريم حسن وأكرم عفيف لاعبا السد القطري في شباك الدحيل القطري.

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