النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوري

تنطلق غدًا تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة لمختلف قطاعاتهم خلال الفترة الماضية

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفِرق، وذلك في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستنطلق غدًا.

يأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بإداراتها وقطاعاتها كافة، وتقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، التي ستسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية.

وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوري
سبق

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفِرق، وذلك في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستنطلق غدًا.

يأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بإداراتها وقطاعاتها كافة، وتقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، التي ستسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:46 PM

وزير الرياضة يوجِّه بإقامة "ممر شرفي" لأبطال الصحة والأمن في مباريات "الجولة الـ23" بالدوري

تنطلق غدًا تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة لمختلف قطاعاتهم خلال الفترة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,093

وجَّه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، بإقامة ممر شرفي لأبطال الصحة والأمن، بمشاركة جميع الحكام ولاعبي الفِرق، وذلك في جميع مباريات الجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي ستنطلق غدًا.

يأتي ذلك تقديرًا للجهود العظيمة والكبيرة التي قامت بها مختلف القطاعات الأمنية والصحية خلال الفترة الماضية في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19) حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم في السعودية، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والمسؤولية الاجتماعية المناطة بالوزارة بإداراتها وقطاعاتها كافة، وتقديرًا منها للجهود العظيمة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الصحة والأمن طوال هذه الفترة، التي ستسهم ـ بإذن الله تعالى ـ في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين في السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,641
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,128
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,855
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,374

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة