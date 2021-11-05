احتفل الشاب مناع بن محمد عسيري مساء البارحة بعقد قرانه على ابنة علي بن أحمد عسيري بجدة وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.
"مناع العسيري" يحتفل بعقد قرانه بجدة
احتفل الشاب مناع بن محمد عسيري مساء البارحة بعقد قرانه على ابنة علي بن أحمد عسيري بجدة وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.
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"مناع العسيري" يحتفل بعقد قرانه بجدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-05
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
01:24 AM
"مناع العسيري" يحتفل بعقد قرانه بجدة
احتفل الشاب مناع بن محمد عسيري مساء البارحة بعقد قرانه على ابنة علي بن أحمد عسيري بجدة وسط حضور أفراد الأسرتين وعدد من الأقارب والأعيان.
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