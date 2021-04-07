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"تقويم التعليم" توقّع 8 اتفاقيات مع شركات تعليمية

للبدء في تنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم، 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية "أهلية وعالمية" تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021م للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية، بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية للتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويعدُّ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/ 2/ 1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما وإسهاماتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتأتي الاتفاقيات التي وُقّعت اليوم ضمن سلسلة الاتفاقيات التي وقّعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب فبراير الحالي مع عدد من الشركات التعليمية، كما سيجري الأسبوع القادم أيضاً التوقيع مع ثماني شركات تعليمية تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي.

يُذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقويم التعليم" توقّع 8 اتفاقيات مع شركات تعليمية
سبق

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم، 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية "أهلية وعالمية" تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021م للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية، بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية للتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويعدُّ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/ 2/ 1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما وإسهاماتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتأتي الاتفاقيات التي وُقّعت اليوم ضمن سلسلة الاتفاقيات التي وقّعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب فبراير الحالي مع عدد من الشركات التعليمية، كما سيجري الأسبوع القادم أيضاً التوقيع مع ثماني شركات تعليمية تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي.

يُذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
03:47 PM

"تقويم التعليم" توقّع 8 اتفاقيات مع شركات تعليمية

للبدء في تنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" اليوم، 8 اتفاقيات تعاون مع شركات تعليمية "أهلية وعالمية" تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021م للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات التعليمية، بمقر الهيئة بالرياض.

وهدفت الاتفاقيات إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية للتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة والخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

ويعدُّ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، كما أن التقويم والاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية يستند على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (108) وتاريخ 14/ 2/ 1440هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث تُعَدُّ الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما وإسهاماتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب.

وتأتي الاتفاقيات التي وُقّعت اليوم ضمن سلسلة الاتفاقيات التي وقّعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب فبراير الحالي مع عدد من الشركات التعليمية، كما سيجري الأسبوع القادم أيضاً التوقيع مع ثماني شركات تعليمية تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي.

يُذكر أن المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل.

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