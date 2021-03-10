الطريقي: "التعليم عن بُعد" يتوافق مع تطلعات القيادة ويحقق رؤية 2030

أشار إلى أنَّ عامًا كاملاً على تطبيقه يُثبت نجاح الوزارة في إدارة الأزمات

‬أكد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي أن وزارة التعليم أثبتت نجاحها في استمرار ‏العملية التعليمية عن بُعد، لأكثر من عام، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحًا مشهودًا في التعليم، غلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها منذ بداية الجائحة.

‏وقال الطريقي: يتمثل ذلك النجاح في التكامل وثبات القرار التعليمي وعمقه الإستراتيجي في التعامل مع الجائحة".

وأضاف قائلاً "التعليم عن بعد عصر جديد من التعلم الرقمي المستدام فائق المرونة وسريع النتائج، حيث يتماشى مع عصر السرعة ويوفر نظام متابعة دقيق لمستوى تقدم الطلبة ويستشرف المستقبل في حقبة العصر الرقمي من أجل التصدي للأزمات".

وتابع: "جاء التعليم الرقمي التقني ليحقق أهداف رؤية المملكة 2030، كما توافق مع توجهات قيادتنا التي تحرص على سلامة الإنسان مع استمرار رحلة التعليم.