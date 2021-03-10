الطريقي: "التعليم عن بُعد" يتوافق مع تطلعات القيادة ويحقق رؤية 2030
أشار إلى أنَّ عامًا كاملاً على تطبيقه يُثبت نجاح الوزارة في إدارة الأزمات
أكد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي أن وزارة التعليم أثبتت نجاحها في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، لأكثر من عام، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحًا مشهودًا في التعليم، غلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها منذ بداية الجائحة.
وقال الطريقي: يتمثل ذلك النجاح في التكامل وثبات القرار التعليمي وعمقه الإستراتيجي في التعامل مع الجائحة".
وأضاف قائلاً "التعليم عن بعد عصر جديد من التعلم الرقمي المستدام فائق المرونة وسريع النتائج، حيث يتماشى مع عصر السرعة ويوفر نظام متابعة دقيق لمستوى تقدم الطلبة ويستشرف المستقبل في حقبة العصر الرقمي من أجل التصدي للأزمات".
وتابع: "جاء التعليم الرقمي التقني ليحقق أهداف رؤية المملكة 2030، كما توافق مع توجهات قيادتنا التي تحرص على سلامة الإنسان مع استمرار رحلة التعليم.
الطريقي: "التعليم عن بُعد" يتوافق مع تطلعات القيادة ويحقق رؤية 2030
فلاح الجوفانسبق2021-03-10
أكد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي أن وزارة التعليم أثبتت نجاحها في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، لأكثر من عام، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحًا مشهودًا في التعليم، غلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها منذ بداية الجائحة.
وقال الطريقي: يتمثل ذلك النجاح في التكامل وثبات القرار التعليمي وعمقه الإستراتيجي في التعامل مع الجائحة".
وأضاف قائلاً "التعليم عن بعد عصر جديد من التعلم الرقمي المستدام فائق المرونة وسريع النتائج، حيث يتماشى مع عصر السرعة ويوفر نظام متابعة دقيق لمستوى تقدم الطلبة ويستشرف المستقبل في حقبة العصر الرقمي من أجل التصدي للأزمات".
وتابع: "جاء التعليم الرقمي التقني ليحقق أهداف رؤية المملكة 2030، كما توافق مع توجهات قيادتنا التي تحرص على سلامة الإنسان مع استمرار رحلة التعليم.
10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:42 PM
الطريقي: "التعليم عن بُعد" يتوافق مع تطلعات القيادة ويحقق رؤية 2030
أشار إلى أنَّ عامًا كاملاً على تطبيقه يُثبت نجاح الوزارة في إدارة الأزمات
أكد مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي أن وزارة التعليم أثبتت نجاحها في استمرار العملية التعليمية عن بُعد، لأكثر من عام، مشيرًا إلى أنها حققت نجاحًا مشهودًا في التعليم، غلى الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها منذ بداية الجائحة.
وقال الطريقي: يتمثل ذلك النجاح في التكامل وثبات القرار التعليمي وعمقه الإستراتيجي في التعامل مع الجائحة".
وأضاف قائلاً "التعليم عن بعد عصر جديد من التعلم الرقمي المستدام فائق المرونة وسريع النتائج، حيث يتماشى مع عصر السرعة ويوفر نظام متابعة دقيق لمستوى تقدم الطلبة ويستشرف المستقبل في حقبة العصر الرقمي من أجل التصدي للأزمات".
وتابع: "جاء التعليم الرقمي التقني ليحقق أهداف رؤية المملكة 2030، كما توافق مع توجهات قيادتنا التي تحرص على سلامة الإنسان مع استمرار رحلة التعليم.