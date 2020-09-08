باكستان تسجّل 330 إصابة بكورونا

5 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6350

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و330 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 299233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286157 حالة، في حين توجد 6726 حالة نشطة.