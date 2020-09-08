النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 781 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 623 خلال الـ24 ساعة الماضية

باكستان تسجّل 330 إصابة بكورونا

5 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6350

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و330 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 299233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286157 حالة، في حين توجد 6726 حالة نشطة.

باكستان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
باكستان تسجّل 330 إصابة بكورونا
سبق

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و330 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 299233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286157 حالة، في حين توجد 6726 حالة نشطة.

08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442
05:40 PM

باكستان تسجّل 330 إصابة بكورونا

5 حالات وفاة ترفع الإجمالي إلى 6350

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
33

سجّلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 5 حالات وفاة، و330 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 299233 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6350 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 286157 حالة، في حين توجد 6726 حالة نشطة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,755
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,782
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,324
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,373

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة