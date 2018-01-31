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أمانة جدة بالمرصاد.. تعقب وضبط 10892 ناقلة مخالفة في 2020م

ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري

ضبطت أمانة محافظة جدة ١٠٨٩٢ سيارة نقل مخالفة خلال ٢٠٢٠م، وذلك بعد أن استغلت شوارع الأحياء السكنية والساحات العامة مواقع للوقوف العشوائي متسببة في إزعاج السكان وإعاقة الحركة المرورية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن المطيري أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية بالإضافة لضخ المياه من قبل "الصهاريج" ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وبين المهندس المطيري أن قسم متابعة الناقلات بوكالة البلديات الفرعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية نفذ جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، والتي أسفرت عن ضبط واحتجاز نحو ١٠٨٩٢ ناقلة مخالفة وجرى استكمال الاجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية .

وأكد المطيري استمرار جهود أمانة جدة عبر قسم متابعة الناقلات والبلديات الفرعية في تعقب مخالفات سيارات النقل وتطبيق الإجراءات النظامية حيالها بهدف مكافحة ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء، مثمنًا تعاون السكان في القضاء على المخالفات البلدية عبر الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك بالاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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أمانة جدة بالمرصاد.. تعقب وضبط 10892 ناقلة مخالفة في 2020م
سبق

ضبطت أمانة محافظة جدة ١٠٨٩٢ سيارة نقل مخالفة خلال ٢٠٢٠م، وذلك بعد أن استغلت شوارع الأحياء السكنية والساحات العامة مواقع للوقوف العشوائي متسببة في إزعاج السكان وإعاقة الحركة المرورية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن المطيري أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية بالإضافة لضخ المياه من قبل "الصهاريج" ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وبين المهندس المطيري أن قسم متابعة الناقلات بوكالة البلديات الفرعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية نفذ جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، والتي أسفرت عن ضبط واحتجاز نحو ١٠٨٩٢ ناقلة مخالفة وجرى استكمال الاجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية .

وأكد المطيري استمرار جهود أمانة جدة عبر قسم متابعة الناقلات والبلديات الفرعية في تعقب مخالفات سيارات النقل وتطبيق الإجراءات النظامية حيالها بهدف مكافحة ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء، مثمنًا تعاون السكان في القضاء على المخالفات البلدية عبر الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك بالاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
05:54 PM

أمانة جدة بالمرصاد.. تعقب وضبط 10892 ناقلة مخالفة في 2020م

ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري

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عبدالله الراجحي - جدة
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ضبطت أمانة محافظة جدة ١٠٨٩٢ سيارة نقل مخالفة خلال ٢٠٢٠م، وذلك بعد أن استغلت شوارع الأحياء السكنية والساحات العامة مواقع للوقوف العشوائي متسببة في إزعاج السكان وإعاقة الحركة المرورية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن المطيري أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية بالإضافة لضخ المياه من قبل "الصهاريج" ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها.

وبين المهندس المطيري أن قسم متابعة الناقلات بوكالة البلديات الفرعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية نفذ جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، والتي أسفرت عن ضبط واحتجاز نحو ١٠٨٩٢ ناقلة مخالفة وجرى استكمال الاجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية .

وأكد المطيري استمرار جهود أمانة جدة عبر قسم متابعة الناقلات والبلديات الفرعية في تعقب مخالفات سيارات النقل وتطبيق الإجراءات النظامية حيالها بهدف مكافحة ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء، مثمنًا تعاون السكان في القضاء على المخالفات البلدية عبر الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك بالاتصال بمركز البلاغات الموحد ٩٤٠ أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

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