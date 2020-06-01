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العراق: تسجيل 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

عدد الإصابات الكلي المثبت 6868 حالة

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وواسط ونينوى والديوانية وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, مما يرفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 6868 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 215 حالة, فيما تم تسجيل 119 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3275 حالة, فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن 3378 مريضاً, منهم 43 في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق: تسجيل 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وواسط ونينوى والديوانية وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, مما يرفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 6868 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 215 حالة, فيما تم تسجيل 119 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3275 حالة, فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن 3378 مريضاً, منهم 43 في العناية المركزة.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
06:36 PM

العراق: تسجيل 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

عدد الإصابات الكلي المثبت 6868 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 429 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, توزعت على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وواسط ونينوى والديوانية وبابل والسليمانية ودهوك وديالى وميسان والمثنى, مما يرفع عدد الإصابات الكلي المثبت في عموم العراق إلى 6868 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 215 حالة, فيما تم تسجيل 119 حالة شفاء جديدة, مما يرفع إجمالي حالات الشفاء التام إلى 3275 حالة, فيما بلغ عدد المصابين حتى الآن 3378 مريضاً, منهم 43 في العناية المركزة.

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