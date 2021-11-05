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"الأمن البيئي" تضبط 20 مخالفًا لنقلهم الرمال وتجريف التربة

تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها 19 آلية

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الخرج، "20" مخالفًا لنظام البيئة، "11" مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، و"9" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر، ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها "19" آلية، تعود ملكياتها لمواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأمن البيئي" تضبط 20 مخالفًا لنقلهم الرمال وتجريف التربة
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الخرج، "20" مخالفًا لنظام البيئة، "11" مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، و"9" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر، ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها "19" آلية، تعود ملكياتها لمواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
09:49 PM

"الأمن البيئي" تضبط 20 مخالفًا لنقلهم الرمال وتجريف التربة

تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها 19 آلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الخرج، "20" مخالفًا لنظام البيئة، "11" مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، و"9" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر، ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها "19" آلية، تعود ملكياتها لمواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

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