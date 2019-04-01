"لن تحلّق بالأجواء السعودية مجدّداً" .. العامودي يتحدث عن "بوينج 737 ماكس"

قال: نتابع مستجدات الطيران الدولي والأمن الإلكتروني ونظم الطائرات غير المأهولة

أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة #الطيران_المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي؛ أن المملكة لا تعتزم إعادة السماح لطائرات بوينج 737 ماكس بالتحليق في المجال الجوي السعودي في المستقبل القريب.

وأضاف في كلمته في افتتاح #مؤتمر_الطيران_المدني_الدولي اليوم: تتابع المملكة مستجدات الطيران الدولي مثل الأمن الإلكتروني ونظم الطائرات غير المأهولة وطائرات الدرونز، وانطلاقاً من دور الهيئة في تحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية، أصدرت حزمة من التشريعات واللوائح التي تنظم عمل هذه الطائرات وتؤدي إلى تحسين وتنظيم عملها.

وقال: يشكل قطاع النقل الجوي في المملكة رافداً مهماً يدعم تحقيق #رؤية_السعودية_2030، وشملت خطة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مبادرات تهدف للتطوير والتوسع في مجال صناعة النقل الجوي لوصول المملكة إلى المرتبة 25 وفق مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.

وتابع: منذ انضمام المملكة إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وهي تسهم بشكل كبير وفعّال في الجهود والمشاريع التي تبنتها المنظمة، أبرزها استضافة المقر الدائم لمنظمة مراقبة السلامة الإقليمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للإيكاو.

وقال أيضاً: إن الخطط والأهداف أصبحت واقعاً ملموساً، فقد أثبتت الإحصائيات المعلنة من الهيئة تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال عام 2018م، حاجز 99 مليون مسافر، غادروا عبر أكثر من 771 ألف رحلة من مطارات المملكة الدولية والداخلية.

وأضاف: لأهمية المرأة في المجتمع وأهمية مشاركتها في برامج التنمية وإيماناً بدورها الحيوي والفعّال؛ فقد مكّنتها الهيئة من العمل بقطاع الطيران المدني في مختلف المجالات المالية والإدارية والهندسية علاوة على مجالات المراقبة الجوية وأمن وسلامة الطيران.