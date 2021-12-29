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"مستشفى أحد رفيدة" يقدم ندوة توعوية عن الجرعة التنشيطية لمنسوبيه

قدَّم مستشفى أحد رفيدة التابع للشؤون الصحية بمنطقة عسير لمنسوبيه ندوة توعوية عن الجرعة التنشيطية، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالله الأسمري، والمساعدين، ورؤساء الأقسام، إضافة إلى عدد من المستفيدين.

‏وألقى الدكتور إبراهيم أبو رية، أخصائي الصدرية، نصائح توعوية عن الجرعة الثالثة التنشيطية، تحدث من خلالها عن أهمية تلك الجرعة، وأثرها الكبير في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

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"مستشفى أحد رفيدة" يقدم ندوة توعوية عن الجرعة التنشيطية لمنسوبيه
سبق

قدَّم مستشفى أحد رفيدة التابع للشؤون الصحية بمنطقة عسير لمنسوبيه ندوة توعوية عن الجرعة التنشيطية، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالله الأسمري، والمساعدين، ورؤساء الأقسام، إضافة إلى عدد من المستفيدين.

‏وألقى الدكتور إبراهيم أبو رية، أخصائي الصدرية، نصائح توعوية عن الجرعة الثالثة التنشيطية، تحدث من خلالها عن أهمية تلك الجرعة، وأثرها الكبير في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

29 ديسمبر 2021 - 25 جمادى الأول 1443
09:18 PM

"مستشفى أحد رفيدة" يقدم ندوة توعوية عن الجرعة التنشيطية لمنسوبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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قدَّم مستشفى أحد رفيدة التابع للشؤون الصحية بمنطقة عسير لمنسوبيه ندوة توعوية عن الجرعة التنشيطية، بحضور مدير المستشفى الدكتور عبدالله الأسمري، والمساعدين، ورؤساء الأقسام، إضافة إلى عدد من المستفيدين.

‏وألقى الدكتور إبراهيم أبو رية، أخصائي الصدرية، نصائح توعوية عن الجرعة الثالثة التنشيطية، تحدث من خلالها عن أهمية تلك الجرعة، وأثرها الكبير في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

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